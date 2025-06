Atalanta a un passo dal rinnovo con Mario Pasalic: è pronto a firmare fino al 2027

L’Atalanta è ad un passo dal rinnovo con Mario Pasalic. Il 30enne centrocampista croato, che a fine mese sarebbe andato in scadenza contrattuale e sarebbe stato svincolato a parametro zero, si prepara a firmare un rinnovo fino al 2027 con opzione per il club fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio annuale intorno ai due milioni.

Arrivato a Bergamo nel luglio 2018, in prestito annuale dal Chelsea (che lo aveva messo sotto contratto nel 2014 e non gli ha mai dato un’occasione in maglia blu) dopo quattro anni in prestito tra gli spagnoli dell’Elche, i francesi del Monaco, il Milan (con 5 gol) e i russi dello Spartak Mosca, prestito poi rinnovato anche per la stagione successiva, è stato riscattato nell’estate 2020 dai Blues a soli 15 milioni.

Un affarone realizzato allora da Luca Percassi, che ha permesso alla Dea di avere un giocatore duttile in più ruoli: in questi sette anni Gasperini lo ha utilizzato davanti da seconda punta e da “falso nueve”, poi da trequartista e da centrocampista come mediano o interno.

Pasalic in nerazzurro ha collezionato 298 presenze con 59 gol, con 230 presenze e 47 gol in serie A – dove vanta due record, è il centrocampista straniero più prolifico di sempre ed è il giocatore croato più prolifico di sempre – e 48 presenze con 9 gol nelle coppe europee. Di fatto, dopo la partenza di Toloi, sarà il terzo capitano dietro a Marten De Roon e Berat Djimsiti.