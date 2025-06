Atalanta, attesa per la decisione del Cagliari per i riscatti di Michel Adopo e Roberto Piccoli

Bergamo, 17 giugno 2025 – L’Atalanta è alla finestra in attesa che il Cagliari decida se esercitare o meno i riscatti a titolo definitivo di Michel Adopo e soprattutto di Roberto Piccoli. Riscatto fissato a 4 milioni per il primo e a 12 milioni per il secondo. In ballo dunque un ‘tesoretto’ da 16 milioni che entro fine mese potrebbero entrare nelle casse nerazzurre. Per il 25enne mediano transalpino il riscatto sembrerebbe già deciso da parte del club rossoblu, che già entro la settimana potrebbe chiudere la pratica.

Più complicata la questione Piccoli, perché 12 milioni sono una cifra importante per i sardi e il Cagliari inoltre deve anche riscattare il portiere Caprile (che peraltro interessa la Dea come possibile vice di Carnesecchi) dal Napoli per 8 milioni, per cui i rossoblu in questo mese di giugno dovrebbero investire 24 milioni per questi tre riscatti. Su Piccoli, reduce da una stagione positiva con 10 reti segnate in maglia rossoblu, c’è l’interesse di molte squadre di fascia medio alta della serie A: il 24enne centravanti di Sorisole, ragazzo bergamasco cresciuto nel settore giovanile atalantino, fino al debutto in A nel 2019 appena maggiorenne, piace al Como, al Bologna e persino alla Roma di Gasperini che lo ha lanciato in A.

Fisico da ‘ariete’, ormai esperto dopo sei stagioni serie A girando tra Spezia, Genoa, Verona, Empoli, Lecce e Cagliari, Piccoli viene valutato intorno ai 16-18 milioni. Se il Cagliari non dovesse riscattarlo in questo mese di giugno il bomber orobico tornerà a disposizione dell’Atalanta, che potrebbe cederlo a titolo definitivo, date le tante richieste, o trattenerlo in organico, in ruolo però dove ci sono i due centravanti azzurri Retegui e Scamacca e dove potrebbe rientrare anche El Bilal Toure’.