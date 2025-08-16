L’Atalanta vuole riportare a Bergamo l’ex Robin Gosens, la Fiorentina (per ora) fa muro

Bergamo, 16 agosto 2025 – L’Atalanta valuta un colpo ‘usato sicuro’, con l’idea di riportare a Bergamo l’ex Robin Gosens, che però al momento la Fiorentina non avrebbe intenzione di lasciar partire.

L’esterno renano, cresciuto calcisticamente in Olanda, 31 anni compiuti a giugno, ha iniziato la sua seconda stagione consecutiva in riva all’Armo, agli ordini del nuovo tecnico Pioli, che al momento lo considera un titolare: l’ex atalantino e interista però, nell’anno che porta ai Mondiali, vorrebbe riproporsi sulla vetrina prestigiosa della Champions e sarebbe fortemente tentato dal ritorno a Bergamo, dove ha casa e ha lasciato amici e ottimi ricordi.

La dirigenza nerazzurra avrebbe già presentato una prima offerta da 12 milioni per il laterale sinistro, ricevendo un primo no della Fiorentina. Ma la trattativa con i toscani resta aperta.

Gosens ha vestito la maglia dell’Atalanta dall’estate 2017, quando venne acquistato dal club olandese dell’Heracles, fino al gennaio 2022, lasciando la Dea dopo 157 presenze con 29 gol, poi un anno e mezzo all’Inter con 58 presenze e 5 gol e nell’estate 2023 il tanto atteso approdo in Bundesliga con l’Union Berlino, con cui ha collezionato 37 presenze con 7 gol in un’annata negativa per i rossi berlinesi.

L’estate scorsa il ritorno in Italia in maglia viola, ora la corte dell’Atalanta per un ritorno a Bergamo per giocarsi il posto da titolare a sinistra con Zappacosta e garantire ancora un triennio ad alto livello.