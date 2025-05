Atalanta-Roma: la Champions passa dal Gewiss Stadium. Formazioni e orari tv

Bergamo, 11 maggio 2025 - Il rush finale di Serie A è in piena corsa e sarà una lotta aperta fino alla fine per decidere chi raggiungerà i propri obiettivi e chi invece si dovrà accontentare. Al momento, insieme alla lotta scudetto, restano apertissimi ancora tutti i verdetti anche per la Champions, obiettivo sia dell'Atalanta, sia della Roma, squadre che lunedì sera si troveranno di fronte nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A.

Lunedì 12 maggio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium i nerazzurri possono strappare aritmeticamente il pass per la massima competizione Uefa, oppure può compiersi la rimonta di Claudio Ranieri e portare i giallorossi al quarto posto solitario, dopo aver addirittura temuto di venir invischiata nella lotta retrocessione. Ore 20.45 il calcio d'inizio di questa sfida dal peso specifico elevatissimo.

Qualificazione Champions?

Per qualcuno la qualificazione in Champions League potrebbe sembrare roba da poco, per quella che in certi tratti è sembrata la stagione dei nerazzurri. Nei primi due terzi di stagione era infatti legittimo e corretto considerare proprio i ragazzi di Gasperini la terza forza del campionato. La Dea era in piena lotta per lo scudetto, rimanendo sempre in scia di Napoli e Inter, prima di uno sciagurato gennaio, con una sola vittoria e un finale di marzo altrettanto complicato da tre ko in fila.

Questi due periodi negativi hanno infatti precluso agli atalantini la chance di lottare fino in fondo per il titolo di Campione d'Italia, lasciando quel retrogusto amaro a l'ennesimo invece risultato eccellente di questo periodo storico del club. La vittoria infatti assicurerebbe la seconda qualificazione in Champions consecutiva, sarebbe la quinta nelle ultime otto stagioni. Numeri da capogiro per quella che ormai è una grande del calcio italiano, senza se e senza ma. Il tutto con l'incognita futura di Gasperini, il cui divorzio in estate è possibile, ma non ancora certo.

Cosa cambia per i giallorossi

Se per qualcuno la Champions League potrebbe avere un vago retrogusto amaro, di certo non lo avrebbe per i tifosi della Roma. Al contrario, un arrivo tra le prime quattro sarebbe qualcosa di unico per la rimonta che è stata compiuta dai giallorossi da quando Ranieri siede sulla loro panchina. Nel girone di ritorno i capitolini stanno seguendo un ritmo indiavolato di oltre due punti a partita, imbattuti in questa Serie A nel 2025 e primi per rendimento.

Dovesse concretizzarsi a fine campionato la qualificazione nella massima competizione Uefa, si tratterebbe dell'ultimo grande capolavoro di una carriera meravigliosa, da parte di Ranieri. A fine stagione infatti il tecnico ha già annunciato di come appenderà la panchina al chiodo e metterà la veste del dirigente nella società romanista, partecipando già adesso attivamente alla ricerca del nuovo allenatore. Ora però conta solo il presente e la Roma bussa alla porta della Champions.

C’è attesa al Gewiss Stadium

La partita di lunedì sera alle 20:45 del Gewiss Stadium, come comunicato dall’AIA e dalla Lega Serie A, sarà diretta dal signor Simone Sozza, della sezione di Seregno. Il direttore di gara lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale, con Collu come quarto uomo. La gara sarà seguita in sala VAR da Rosario Abisso, assistito da Meraviglia. Direzione numero 35 della stagione del fischietto brianzolo, la numero 17 in Serie A, a cui ne aggiunge 5 in Serie B, oltre alla finale di Supercoppa Italiana. A queste gare ne aggiunge anche tante in ambito internazionale tra Champions, Europa, Conference e Nations League, oltre a partite di Nazionali e della Coppa di Grecia. Sono 8 i precedenti di Sozza con l'Atalanta, con un bilancio molto positivo di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 ko per gli atalantini. In totale sono invece 13 gli incroci del fischietto di Seregno con la Roma, club più arbitrato della sua storia, il bilancio è di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 ko per i giallorossi.

Probabili formazioni

Atalanta senza Juan Cuadrado, stagione finita per lui a causa di un infortunio. Spazio allora alla coppia De Ketelaere e Lookman alle spalle di Retegui per Gasperini. Occhio però alla concorrenza di Brescianini che potrebbe insidiare il belga e il nigeriano per una maglia da titolare. In mediana intoccabile la coppia De Roon ed Ederson, supportati da Bellanova e Zappacosta sulle corsie. Davanti a Carnesecchi invece a linea difensiva a tre sarà composta da Toloi, Djimsiti e Kossounou.

In casa giallorossa invece si va verso la conferma per la terza gara consecutiva del 3-5-2 che è valso vittorie contro Inter e Fiorentina. Davanti a Svilar allora pronto Çelik, con Mancini e N'Dicka a comporre la linea arretrata romanista. In mediana Cristante è favorito su Paredes per affiancare Koné, mentre Pisilli dalla linea a cinque fungerà da incursore. con Soulé nuovamente chiamato al ruolo di esterno a destra, con Angeliño a sinistra. Davanti confermata dunque la coppia Dovbyk e Shomurodov.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Atalanta e Roma del Gewiss Stadium, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 12 maggio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni e Fabio Bazzani.