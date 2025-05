Atalanta, tre punti per la certezza Champions ma potrebbe bastarne anche uno. Lookman in forse con la Roma

Bergamo, 9 maggio 2025 – All’Atalanta per festeggiare la quinta qualificazione in Champions negli ultimi sette campionati basterà vincere lunedì contro la Roma, ma potrebbero essere sufficienti anche solo due pareggi.

La Dea, terza a 68 punti, è padrona del suo destino e anche di più: se Lazio e Juventus dovessero pareggiare sabato, salendo entrambe a 64, lunedì sera ai nerazzurri basterebbe anche un solo un pareggio casalingo contro la Roma, che salirebbe anche a lei a 64, per mantenere cinque punti di distanza dalle inseguitrici a sole due partite dalle fine.

Avendo il confronto diretto favorevole con Juventus e Roma, oltre che sul Bologna, in ritardo a quota 62 e atteso dalla trasferta sul campo del Milan.

Con un pareggio la Dea sarebbe di fatto ad un punto dalla qualificazione, punto da prendere poi o nella trasferta di Genova o all’ultima in casa contro il Parma.

Ma l’Atalanta lunedì vuole vincere in casa contro la Roma, rispettando la tradizione favorevole dell’ultimo biennio, e festeggiare davanti al proprio pubblico, con due giornate di anticipo: raggiungendo quota 71 la squadra di Gasperini, sarebbe qualificata, almeno con il quarto posto, avendo il confronto diretto favorevole contro il Bologna, avendo escluso la Roma (che non potrebbe andare oltre i 69 punti) ed essendo esclusa la perdente tra Lazio e Juventus o entrambe in caso di pareggio.

Per il terzo posto (obiettivo solo simbolico, ma comunque importante) invece potrebbero servire 72 punti se la Juventus ne dovesse vincere tre su tre o 73 punti se fosse la Lazio, che ha il confronto diretto positivo, a vincerne tre su tre.

Calcoli a parte, per lunedì Gasperini rischia di dover rinunciare ad Ademola Lookman L'attaccante non si è allenato in gruppo per un fastidio infiammatorio al tendine d'achille destro e verrà rivalutato sabato. Se Lookman non dovesse farcela, spazio a Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Retegui. Out anche Cuadrado, Scalvini, Scamacca e Kolasinac alle prese con i rispettivi infortuni.