Atalanta, Rui Patricio ai saluti anticipati: verrà liberato per il Mondiale per Club

Bergamo, 31 maggio 2025 – La prima uscita dell’Atalanta in questa sessione estiva di mercato sarà quella, scontata, del secondo portiere Rui Patricio.

Il 37enne estremo difensore lusitano, che ad agosto da svincolato a parametro zero aveva firmato un contratto annuale con scadenza 30 giugno, potrebbe essere liberato in anticipo per permettergli di aggregarsi all’Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti, che lo vorrebbe subito per il Mondiale per il club e lo tratterebbe poi per tutta la prossima stagione.

L’ex campione d’Europa (nel 2016 con il Portogallo) non rientra nei piani dell’Atalanta che, come secondo alle spalle dell’ intoccabile Carnesecchi, valuta il 23enne emergente campano Elia Caprile, che sta chiudendo il prestito al Cagliari che ha la possibilità di riscattarlo dal Napoli a 8 milioni. Dovrebbe essere lui il prossimo vice.

Intanto la Dea si prepara a salutare Rui Patricio, che ha lavorato bene in allenamento, impiegato tre volte in campionato, due in Coppa Italia e una volta in Champions (contro il Bruges) per via di un breve infortunio di Carnesecchi.

Sempre in questi giorni verrà dec iso il futuro prossimo di un altro ex portiere nerazzurro, il 31enne argentino Juan Musso, che ha giocato pochissimo all’Atletico Madrid, non intenzionato a riscattarlo a 8 milioni: i Colchoneros potrebbero però rinnovare il prestito oneroso di un’altra stagione, rimandando così la decisione definitiva di altri 12 mesi.