L’Atalanta blinda Scalvini: no alla maxi-offerta del Newcastle

Bergamo, 6 luglio 2025 – L’Atalanta ha detto no agli inglesi del Newcastle per Matteo Scalvini, considerato dalla dirigenza nerazzurra fuori dal mercato. Il 21enne difensore di Palazzolo, otto presenze la scorsa stagione - frenato dal grave infortunio con rottura dei legamenti del ginocchio subito il 2 giugno di un anno fa nel recupero contro la Fiorentina e poi da un doppio infortunio alla spalla, un mese dopo il rientro, a gennaio, che lo ha costretto ad un’operazione chirurgica - è ormai totalmente recuperato e sarà a disposizione tra otto giorni, dal giorno del raduno atalantino, del nuovo tecnico Ivan Juric.

Che, senza Toloi, tornato in Brasile, e senza Kolasinac out fino a ottobre, conta moltissimo sul rientro del corazziere di Palazzolo, classe 2003, 22 anni da compiere a dicembre. Per l’Atalanta il difensore è incedibile, per questo è arrivato un no secco alla proposta, non lontana dai 50 milioni, del Newcastle.

Scalvini peraltro è anche nel mirino dell’Inter e del Napoli, anche se dai club italiani per ora non è arrivata alcuna offerta a Bergamo. E nel caso l’Atalanta sarebbe pronta a dire nuovamente no, per blindare il gioiello cresciuto nella sua Cantera.