Scamacca, lesione al retto femorale: l’Atalanta trema

Bergamo, 3 febbraio 2025 -Si prospetta un altro lungo stop per Gianluca Scamacca. Gli esami diagnostici approfonditi cui è stato sottoposto in mattinata il 26enne centravanti romano, uscito zoppicante dopo la gara di sabato contro il Torino per un problema al quadricipite, hanno evidenziato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro.

L’Atalanta ha fatto sapere che il calciatore è in attesa di una valutazione specialistica. Nelle prossime ore probabilmente Scamacca sarà visitato da uno specialista dei tendini, probabilmente il professor Ramon Cugat, a Barcellona, lo stesso medico che in un recente passato ha curato Zapata, vittima nel 2022 dello stesso infortunio, e operato un anno fa El Bilal Toure’ e poche settimane fa Odilon Kossounou.

Rischio

Da valutare se sia necessario o meno il ricorso all’intervento chirurgico: nel secondo caso la stagione del bomber laziale sarebbe sostanzialmente conclusa. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Di sicuro Scamacca, rientrato sabato nel finale contro il Torino, a sorpresa, in anticipo di qualche settimana rispetto alle previsioni, appena 178 giorni dopo la rottura del legamento crociato avvenuta il 4 agosto, con intervento chirurgico il giorno successivo, resterà fuori per un periodo non breve.

Migliori le notizie per quanto riguarda gli altri due infortunati nerazzurri. Per il portiere Marco Carnesecchi c’è una lesione di basso grado fasciale dell'adduttore lungo destro, mentre per il difensore Sead Kolasinac si tratta di una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con una previsione di recupero intorno ai venti giorni.