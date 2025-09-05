Ahi Scamacca, un altro infortunio: a rischio anche l’esordio in Champions

Bergamo, 5 settembre 2025 – L’Atalanta è in apprensione per Gianluca Scamacca. Il 26enne centravanti romano ieri è rientrato a Bergamo con la Nazionale italiana, ma da “rilasciato” per ragioni precauzionali, per i fastidi al ginocchio che lo hanno reso indisponibile per l’impegno azzurro di questa sera allo Stadium di viale Giulio Cesare contro l’Estonia, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Dall’azzurro al ritorno in nerazzurro, con i primi controlli medici approfonditi che hanno riscontrato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare per l’attaccante di Fidene. Ora Scamacca seguirà un programma di terapie specifiche mirate e verrà monitorato quotidianamente: il rischio è che il bomber romano possa saltare la partita casalinga di domenica 14 contro il Lecce e forse persino la trasferta a Parigi del 17 con l’esordio in Champions sul campo dei campioni d’Europa del PSG.

Gli altri tre infortunati atalantini, peraltro tutto infortunati al ginocchio, proseguono nei rispetti programmi di riabilitazione, che continua perfettamente secondo i tempi stabiliti e senza intoppi per il difensore bosniaco Sead Kolasinac, che tra un mese potrebbe gradualmente ricominciare a lavorare con il gruppo a sei mesi dalla rottura del legamento crociato subito contro il Bologna il 13 aprile. Sempre per fine mese è atteso il rientro in gruppo del centrocampista brasiliano Ederson, che sta smaltendo i postumi di una pulizia al menisco. Per quanto riguarda l’olandese Mitchel Bakker, che si è rotto i legamenti del ginocchio a fine luglio, l’appuntamento con il gruppo è per metà gennaio.