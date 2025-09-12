Atalanta: Scamacca neanche in gruppo, con il Lecce fra i convocati si rivede Lookman

Bergamo, 12 settembre 2025 – Si allontana sempre di più la possibilità per Gianluca Scamacca di esserci domenica nell’incontro casalingo contro il Lecce e, a questo punto, anche di esserci mercoledì a Parigi nella prima di Champions contro i campioni d’Europa del PSG. Anche oggi il 26enne bomber di Fidene ha svolto solo terapie per disinfiammare il ginocchio, per l’ottavo giorno consecutivo da quando è rientrato a Bergamo dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro della nazionale. Il giocatore viene valutato di giorno in giorno ma rispetto alla settimana scorsa, ai problemi al ginocchio accusati a Coverciano, non ci sono stati miglioramenti così netti da poterlo riportare ad allenarsi in campo.

Domani pomeriggio, sabato 13 settembre, la Dea svolgerà al centro sportivo di Zingonia la seduta di rifinitura ma la convocazione del centravanti romano ormai sembra quasi impossibile: al suo posto farà il suo debutto da titolare Nikola Krstovic, prelevato tre settimane fa dal Lecce per 25 milioni. Il 25enne montenegrino ha fatto bene nei primi due spezzoni contro Pisa e Parma, servendo al Tardini l’assist per il gol di Pasalic.

Giocherà da prima punta, con De Ketelaere e forse uno tra Maldini e Sulemana, a meno che Juric scelga la formula con due sole punte e un trequartista dietro, uno tra Pasalic e Samardzic.

Da valutare invece Ademola Lookman rientrato solo stamattina a Bergamo, dopo aver perso la coincidenza dalla Nigeria, ‘cotto’ da un viaggio intercontinentale durato due giorni: domani l’anglo nigeriano, che è a posto fisicamente, dovrebbe svolgere la seduta di rifinitura ed entrare tra i convocati per il Lecce.