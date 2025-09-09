Atalanta, ancora terapie per Scamacca: sempre più difficile il suo recupero per domenica

Bergamo, 9 settembre 2025 – Nessuna accelerazione, per ora, nel recupero di Gianluca Scamacca, fermo per una patologia infiammatoria al ginocchio. Il 26enne centravanti romano nemmeno oggi ha svolto allenamento tradizionale, limitandosi a proseguire nelle specifiche terapie per disinfiammare il ginocchio.

Gianluca Scamacca

Sembra davvero difficile a questo punto che il bomber di Fidene possa recuperare per la gara casalinga di domenica pomeriggio contro il Lecce, per cui davanti toccherà al montenegrino Nikola Krstovic guidare l’attacco nerazzurro. Il suo recupero verrà comunque monitorato di giorno in giorno.

Zingonia

Oggi l’Atalanta nella seduta pomeridiana al centro sportivo di Zingonia ha ritrovato diversi giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali (ieri si erano già riaggregati De Ketelaere e Zalewski).

I tre azzurri, di fatto non utilizzati da Gattuso (inutilizzato Carnesecchi, mentre Bellanova ha giocato lo scampolo finale contro l’Estonia, ieri sera Maldini è invece entrato negli ultimi minuti) hanno lavorato con il gruppo, mentre gli altri nazionali, come Hien, Pasalic e Krstovic, reduci da un importante minutaggio, hanno svolto una seduta di scarico.

Musah

In questi giorni a Zingonia ha potuto allenarsi regolarmente l’ultimo acquisto, lo statunitense Yunus Musah, che domenica potrebbe avere subito un’occasione da titolare in un campo orfano di Ederson, che resterà fuori per tutto il mese di settembre dopo l’intervento di pulizia al menisco della scorsa settimana.