Atalanta, Scamacca torna in gruppo: può esserci contro la Lazio

Bergamo, 14 ottobre 2025 – Dopo sei settimane di lavoro personalizzato da oggi Gianluca Scamacca ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo nerazzurro. Una buona notizia, attesa peraltro, per l’Atalanta e per il 26enne centravanti romano che vede finalmente la luce in fondo al tunnel di questo ennesimo contrattempo fisico.

Il bomber di Fidene, titolare nelle prime due giornate di campionato contro Pisa e Parma, con un gol segnato all’esordio e due pali colpiti, era stato convocato in Nazionale dal neo ct Gattuso ma si era fermato al secondo allenamento, nel ritiro di Coverciano, per un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto prima a rinunciare alla maglia azzurra e poi a restare fuori dal gruppo dei convocati atalantini per oltre un mese, saltando cinque giornate di campionato e le prime due di Champions.

Dalla settimana scorsa l’ex West Ham, ed ex Genoa e Sassuolo, aveva ripreso a svolgere lavoro individuale sul campo, dando segnali incoraggianti sui suoi tempi di rientro.

A questo punto Scamacca potrebbe ricevere la convocazione per la gara casalinga di domenica contro la Lazio (in cui sarà ex di turno, seppur lontano, avendo giocato nel settore giovanile biancoceleste) o per quella successiva, sempre alla New Balance Arena, in Champions contro lo Slavia Praga.