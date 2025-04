Atalanta, tegola Sead Kolasinac: rottura del legamento crociato e lesione del menisco

E’ finita anticipatamente la stagione di Sead Kolasinac. Il 32enne difensore bosniaco, uscito questo pomeriggio al 44’ minuto di gioco del primo tempo del match contro il Bologna, dopo un contrasto fortuito con Riccardo Orsolini, in cui il suo ginocchio sinistro aveva subito una preoccupante torsione, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno.

Stagione finita per il gladiatore nerazzurro classe 1993 e probabilmente anche la prossima stagione inizierà in ritardo di mesi per l’ex Schalke 04 e Arsenal. Dopo il match contro il Bologna il tecnico Gasperini sembrava cautamente ottimista sulle sue condizioni (“Non sembra nulla di grave”) e lo stesso giocatore negli spogliatoi aveva rassicurato tutti, muovendo anche qualche passo, poi nel pomeriggio la consueta trafila di accertamenti diagnostici approfonditi fino alla diagnosi della rottura del legamento anteriore.

“Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a ulteriore valutazione clinica specialistica per definire il successivo e idoneo iter”, ha comunicato in sera l’Atalanta attraverso una nota diramata tramite il suo sito web. Saranno gli specialisti a definire se, dove e come ricorrere all’intervento chirurgico, come è accaduto per esempio a Scamacca e Scalvini, entrambi operati nella clinica romana di Villa Stuart dal professor Mariani e poi rientrati dopo sei mesi dalla rottura del legamento.

La stagione di Kolasinac si è conclusa con 23 presenze in campionato, con 2 assist, 9 in Champions con 1 gol e 2 assist, e una presenza nella Supercoppa Europea e in quella Italiana.