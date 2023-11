Serie B. Serata di beneficenza tra arte, sport e musica. Il Como si accende anche fuori dal campo

Como adesso sogna. La famiglia Hartono, la proprietà più ricca del calcio italiano, vuol dare un’accelerata negli investimenti. Già sul mercato di gennaio ci potrebbero esserci novità. Segno del nuovo corso è stata l’hollywoodiana cena di beneficenza a Villa Erba, utile per raccogliere fondi a favore dell’associazione “Quelli che con Luca”, che si occupa di ricerca e cura delle leucemie infantili. Tante star dello sport e dello spettacolo si sono ritrovate insieme per l’occasione. Tra gli ospiti: Cesc Fabregas, Tyra Banks, Craig David, Gianluca Zambrotta, Amy Jackson, Ed Westwick, Dennis Wise, Amber Wise, Levante, Clara e Maria Taktouk. All’evento c’erano anche i membri della squadra tra cui l’attaccante Patrick Cutrone.

Tutti gli appassionati di musica, calcio e cultura che hanno preso parte a questo evento, hanno avuto la possibilità di acquistare i ritratti, ispirati a Caravaggio, della squadra del Como. La fotografa Lucia Giacani ha trasformato questi capolavori “rinascimentali” in pezzi unici da collezione digitali e fisici, offrendo ai fan una fetta del ricco patrimonio culturale del Como.

All’evento è intervenuto anche Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario dei lariani: "Il Como è solo un piccolo club italiano, ma si trova in una delle località più belle del mondo. In tutte le nostre attività, dalla moda allo stile, ci sforziamo di ottenere il meglio. E ora vogliamo il meglio anche sul campo da calcio". A.S.