Show De Ketelaere. L’Atalanta ai piedi dell’ex incompreso

Domani sera al Gewiss Stadium i riflettori saranno ancora puntati su di lui, Charles De Ketelaere. È l’ex di turno (non è l’unico, c’è anche Mario Pasalic, ormai lontano rossonero nella stagione 2016-17) e nell’Atalanta l’ex di giornata segna quasi sempre, una regola aurea per i vari Zapata o Muriel negli ultimi anni, rispettata un mese fa da Retegui contro il Genoa e lunedì sera a Roma da Zaniolo. Lo scorso anno “CDK“ in tre incroci contro il Diavolo non ha trovato la rete (in una stagione da 14 gol), ma ha piazzato due assist e si è preso una rivincita giocando da protagonista in tre incontri che hanno tutti sorriso alla Dea: 3-2 nel tempo di recupero a Bergamo, poi al Meazza un 2-1 nel turno secco di Coppa Italia e un pareggio a marzo. Proprio la partita interna contro il Milan dello scorso dicembre 2023 ha rappresentato uno spartiacque nella stagione della rinascita bergamasca del talento di Bruges, che da quel momento ha piazzato 12 gol e 9 assist in sei mesi. Ora De Ketelaere, dopo il riscatto estivo a 23 milioni operato dal club nerazzurro, è ulteriormente cresciuto, a 23 anni si sta assestando a un livello da giocatore importante di Champions e sta vivendo una prima parte di stagione da 4 gol e 9 assist in tre mesi di grande continuità di rendimento.

L’annata “no“ vissuta nel Milan di Pioli è un ricordo già lontano per “CDK“, mai polemico nei confronti della sua esperienza rossonera, che anzi nelle interviste ha definito un percorso di crescita. Se dovesse segnare il belga potrebbe non esultare o comunque limitarsi. Il tempo delle rivincite per lui è finito dopo la grande stagione culminata con la vittoria in Europa League e il suo rilancio: a Bergamo il 23enne fiammingo sta diventando un leader, ereditando quel ruolo di regista offensivo che aveva rivestito Koopmeiners, e si sta specializzando in un ruolo futuro alla Ilicic, da attaccante capace di perforare l’area partendo da destra o con il tiro a rientrare.

Dalla Premier League lo seguono con interesse, ma CDK sta bene a Bergamo, dove ha trovato un allenatore che lo fa rendere al meglio come Gasperini e un ambiente che gli ha trasmesso fiducia e serenità. Intanto Marten De Roon, eroe silenzioso in questi nove anni di scalata nerazzurra dalla parte destra della classifica al trionfo di Dublino, il prossimo 16 dicembre riceverà dal consiglio comunale di Bergamo gli conferirà la benemerenza civica. Un altro attestato per questo olandese ormai trapiantato sotto le Mura, dove ha comprato casa e dove ha messo radici.