Si riparte da Latina. L’ambiziosa Dea U23 vuole stupire ancora

La terza stagione dell’Atalanta U23, la prima con il trasloco nel girone C, inizierà (domenica alle 18) dalla trasferta più comoda, quella a Latina, a quasi settecento km da Bergamo. Gara impegnativa per la squadra di mister Salvatore Bocchetti, protagonista di un pre campionato esplosivo, con vittorie pesantissime come il 5-1 in amichevole a Biella alla Juventus Next Gen, fino al debutto con il roboante 4-1 rifilato a Gorgonzola alla Giana nel primo turno di Coppa Italia.

Dea sulla carta pronta per un campionato di vertice ma dipenderà anche dalla coda finale del mercato e dalle decisioni del club. Il bomber Vavassori, 20 anni a dicembre, 14 gol lo scorso anno, potrebbe salire in B per una stagione in prestito, con la Juve Stabia che lo vorrebbe, come altri gioielli che hanno già fatto bene in C pronti per la categoria superiore, dal 22enne portiere Vismara al coetaneo Cissé, il centravanti guineano tornato dall’esperienza elvetica al San Gallo. Da valutare anche la posizione di Bernasconi che da un mese è aggregato alla prima squadra di Juric, in un ruolo però dove ora è chiuso con l’innesto di Zalewski. Bocchetti può contare comunque su un nucleo solido e una panchina allungata dagli innesti di Levak e Misitano, entrambi prelevati dalla Primavera della Roma.

Fabrizio Carcano