Atalanta, a Bergamo arriva lo Slavia Praga: obbligatorio vincere

Bergamo, 21 ottobre 2025 – Domani sera, mercoledì 22 ottobre, alle 21 l’Atalanta riceve lo Slavia Praga in una New Balance Arena da tutto esaurito (saranno oltre un migliaio i sostenitori cechi nel settore ospiti). Partita insidiosa per la Dea, in qualche modo costretta a vincere affrontando l’avversario probabilmente meno quotato tra gli otto da affrontare in questo girone di Champions. Lo Slavia Praga nelle prime due giornate ha raccolto un punto casalingo pareggiando 2-2 contro i modesti norvegesi del Bodo Glimt (subendo due gol nel finale) e poi cedendo nettamente per 3-0 a San Siro in casa dell’Inter. Cechi secondi in campionato con 26 punti in 12 giornate, uno in meno dei rivali dello Sparta. “Cercheremo di fare una gara migliore rispetto a quella contro l'Inter", ha dichiarato alla vigilia del match il tecnico dello Slavia, Jindrich Trpisovsky, cui mancheranno alcune pedine fondamentali come il difensore Holes, le punte Doudera e Oglu e quasi certamente anche il portiere titolare Stanek. “Lo Slavia Praga mi è piaciuto molto, loro hanno ritmo, sono molto offensivi, mi sono piaciuti molto come interpretano la partita, domani ci aspetta una gara difficile. Contro l'Inter hanno cambiato modo di giocare, ma è una squadra estremamente aggressiva", ha spiegato tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric. Che non avrà Scalvini, fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale, e potrebbe convocare domani anche Kolasinac, che sta terminando il semestrale recupero dopo la rottura del legamento crociato subita ad aprile. Sicuro il rientro degli ultimi infortunati Bellanova e Kossounou. “La formazione la decido domani mattina”, ha chiosato Juric che avrà abbondanza di scelta in ogni reparto, soprattutto davanti, dove potrebbe schierare un tridente con un fantasista offensivo con uno tra Pasalic e Samardzic e un tandem con Lookman da seconda punta e Krstovic da centravanti, con De Ketelaere e Sulemana pronti per cambiare il ritmo nella ripresa e l’opzione del rientrante Scamacca per uno spezzone finale. A centrocampo torna titolare il capitano De Roon, che ha riposato nei primi 66 minuti contro la Lazio, in coppia in mediana con un Ederson che sta crescendo di condizione.

“Questa è una gara importante, in cui dovremo stare attenti, dovremo concedere poco agli avversari e dare tutto. Abbiamo imparato tanto dalla gara persa contro il PSG. Il gruppo sta crescendo. Questa è la strada giusta riprendendo anche quello che avevamo fatto negli anni precedenti: abbiamo grande fiducia in vista del futuro", ha sottolineato il veterano Berat Djimsiti.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 69 Ahanor; 77 Zappacosta, 13 Ederson, 15 De Roon, 59 Zalewski; 8 Pasalic; 90 Krstovic, 11 Lookman. (31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 16 Bellanova, 47 Bernasconi, 6 Musah, 44 Brescianini, 10 Samardzic, 7 K. Sulemana, 17 De Ketelaere, 70 Maldini, 9 Scamacca). All.: Juric. Slavia Praga (3-5-2): 45 Markovic; 2 Chaloupek, 4 Zima, 27 Vlcek; 8 Hashioka, 10 Zafeiris, 19 Dorley, 23 Sadilek, 12 Mbodji; 9 Kusej, 31 Prekop. (40 Rezek, 50 Paar, 18 Boril, 16 Moses, 47 Ogunbayi, 17 Provod, 7 Cham, 11 Sanyang, 26 Schranz, 13 Chytil, 25 Chory, 30 Toula). All.: Trpisovsky. Arbitro: Burgos (SPA) Dove vederla: diretta mercoledì dalle 21 su SkySport