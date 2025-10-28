(S)punti di vista. La Dea ascolti. Carnesecchi. Anche il tecnico

Mola

Subito dopo il sofferto 1-1 di Cremona, il portiere atalantino Marco Carnesecchi si è lasciato andare a delle considerazioni ("Dobbiamo darci una svegliata, altrimenti arriveremo molto indietro. Chi è stanco lo dica") con insolita durezza pari alla meritoria franchezza. Parole che hanno infastidito non poco l’allenatore Ivan Juric, ma che avevano il solo intento di scuotere la squadra dopo il quarto pareggio consecutivo, il sesto in otto giornate di campionato ai quali aggiungere anche lo 0-0 con lo Slavia Praga in Champions League.

Carnesecchi è sempre stato un ragazzo molto misurato sin dai tempi in cui giocava nell’under 21 azzurra, mai una polemica, mai è uscito dalle righe. Se ha parlato come ha fatto nel post-partita dello “Zini“, viene da pensare che possa essere l’ambasciatore di chi (magari non tutti), la pensa come lui all’interno dello spogliatoio e voglia solo evitare altre pericolose frenate. Nulla di male, chi ha carisma in un gruppo parla da capitano e si esprime con toni da leader, succede ovunque. All’Inter, al Milan, nella Roma, anche alla Juventus (Locatelli docet). Juric invece l’ha presa male e ha zittito il suo calciatore ma forse dovrebbe essere il primo ad ascoltare certe parole e a riflettere piuttosto che usare toni di tempi ormai andati ("Ha sbagliato completamente, pari dí più e parli meno").

La storia recente dell’attuale allenatore dell’Atalanta (l’esperienza nella Capitale, sponda giallorossa) racconta che quando il terreno gli frana un po’ sotto i piedi lui esce (anche involontariamente) male. Vero, ieri ha lanciato segnali distensivi. Ma davvero, cosa avrebbe fatto di così grave Carnesecchi? Non risulta che la società abbia deciso di multarlo, anche se è libera di farlo. Ma "pari più e parli meno" non si può proprio sentire.