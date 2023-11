(S)punti di vista. Ma la Dea ha già vinto la sfida dei conti

Mola

Mentre il Milan, dopo il ko casalingo col Borussia Dortmund, ha virtualmente buttato a mare almeno novanta milioni di euro (i cinquanta della partecipazione al Mondiale per Club e gli introiti che non arriverebbero in caso di mancato passaggio agli ottavi) con possibili pesanti ripercussioni sul prossimo bilancio (dopo i buoni numeri dell’ultimo), a quaranta chilometri dalla metropoli c’è una partita che l’Atalanta ha già giocato e vinto, quella dei conti.

Cifre record per il club bergamasco, grazie all’ottavo utile consecutivo dopo una stagione (quella passata) in cui la squadra non ha disputato le coppe europee. Ma il consuntivo al 30 giugno scorso fa comunque sorridere la Dea visto che l’attivo risulta essere stato di 5,6 milioni di euro. Decisive anche le plusvalenze 20222023, per la somma di 63,2 milioni di euro, secondo miglior risultato di sempre, dopo i 68,5 milioni del 2020. Su tutte, hanno pesato alcune operazioni, come quella di Cristian Romero al Tottenham per 33,8 milioni (seconda maggior plusvalenza nella storia dell’Atalanta dopo quella da 34,3 milioni di euro di Dejan Kulusevski), Matteo Pessina al Monza per 9,2 milioni, Remo Freuler al Nottingham Forest per 7,5 milioni e Ruslan Malinovskyi al Marsiglia per 5,3 milioni. Senza dimenticare le “uscite“ di Del Prato, Sutalo e Lovato. Quel che è ancora più importante riguarda il futuro, perché il prossimo anno le prospettive sono addirittura migliori, soprattutto grazie ai 72 milioni di plusvalenza per Rasmus Hojlund. La scorsa estate, infatti, il 20enne attaccante danese pagato 17 milioni di euro il 26 agosto 2022 dopo essere stato prelevato dallo Sturm Graz, è stato ceduto al Manchester United per 80 milioni di sterline (72 milioni il cartellino, 8 milioni i bonus), l’equivalente complessivo di circa 91 milioni di euro, per una plusvalenza record che peserà in maniera positiva sul prossimo bilancio da chiudere il 30 giugno 2024. Dea sempre più bella e sempre più ricca.