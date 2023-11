Atalanta, quanto rammarico per il 2-2 con lo Sturm Graz. Musso: “Dobbiamo fare tesoro di questa gara”

Bergamo, 27 ottobre 2023 – L’Atalanta è prima nel girone D di Europa League con 7 punti e tre punti di vantaggio su Sporting Lisbona e Sturm Graz, ferme a 4 e attese a Bergamo entrambe per le prossime due sfide. Dea padrona del proprio destino, perché basteranno quattro punti in queste due sfide casalinghe per blindare di fatto il primo posto che qualifica direttamente agli ottavi di finale, evitando così il playoff con le retrocesse dalla Champions che dovrà disputare la seconda classificata. Eppure all’indomani del 2-2 ottenuto a Graz, risultato che sarebbe stato gradito alla vigilia, sono più i rimpianti che la soddisfazione tra i nerazzurri.

Ad esprimerla a nome del gruppo, in un’intervista al sito ufficiale atalantino, è il 29enne portiere Juan Musso, peraltro decisivo al 22’ del primo tempo, sotto 1-0, con un tuffo felino che ha permesso di evitare un 2-0 che avrebbe cambiato il match. “Peccato per questo pareggio, perché c’erano tutti i presupposti per vincerla, avevano fatto un grande primo tempo, l’avevamo ribaltata dopo essere andati sotto con un gol da un rimpallo e stavamo giocando benissimo. Ma quando loro sono rimasti in dieci noi abbiamo smesso di essere noi stessi, di essere quelli che siamo stati finora nelle altre partite di questa stagione e”, è la sincera autocritica dell’estremo difensore argentino. Che non si nasconde: “Bisogna far tesoro di quello che è accaduto, ora dobbiamo capire cosa ci è successo e non fare in modo che non si ripeta più, bisogna imparare da questo pareggio.”

Resta comunque un buon punto preso dalla Dea in trasferta in un turno dove lo Sporting Lisbona è stato fermato sull’1-1 dai polacchi del Rakow. “La corsa in questo girone è ancora lunga, c’è molto da pedalare. Lo sapevamo già che le squadre in Europa sono forti, sono competitive, giocano con un grande spirito e anche se hanno un uomo in meno possono rimontare come ha fatto lo Sturm, ma è stato soprattutto per demerito nostro. Nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, nel secondo tempo abbiamo fatto il contrario”, ha chiosato Musso. Ora la Dea guarda subito avanti: domenica pomeriggio alle 18.30 i nerazzurri saranno impegnati al Castellani di Empoli dove sono reduci da tre vittorie consecutive dal 2019 in poi.