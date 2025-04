L’Atalanta toglie dal mercato il ds Tony D’Amico. Luca Percassi: “Resterà con noi”

Bergamo, 30 aprile 2025 – È Luca Percassi a “blindare” definitivamente il direttore sportivo Tony D’Amico, corteggiato dal Milan: “Sarà ancora con l'Atalanta nonostante l'interesse, reale o meno, di altri club. Il suo è un ruolo fondamentale, ha l'enorme compito di creare un'Atalanta sempre competitiva. Abbiamo grande fiducia in lui: Tony è contento di rimanere qui al di là dell'interesse reale o meno di altri club”, ha spiegato oggi Percassi durante la conferenza-stampa di presentazione del nuovo sponsor tecnico.

Sponsor

L’Atalanta, che a fine campionato saluterà il marchio iberico Joma, dalla prossima stagione avrà un nuovo sponsor tecnico: sarà la New Balance Athletics a fornire alla Dea tutto il materiale sportivo e le maglie di gioco. L’accordo tra il club nerazzurro e il colosso americano di Boston è stato presentato questa mattina nella sala stampa del Gewiss Stadium dall’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, insieme a Mathias Boenke, vice presidente senior della New Balance.

“Per l’Atalanta è un giorno molto significativo, iniziamo una nuova partnership con un brand mondiale. Pensare che l’Atalanta possa vestirlo ci rende orgogliosi: questa relazione nasce grazie alla famiglia Pagliuca, ero andato a vedere i Boston Celtics e loro si allenano in una struttura di New Balance. Stephen ha organizzato un incontro con la loro famiglia, dove ci siamo subito piaciuti, e siamo stati scelti da loro".

La mission

"Per una realtà come questa, siamo noi ad essere stati scelti e non il contrario. Ci affiancheranno fornendo tutto il materiale anche alle varie giovanili. Sono già pronte le maglie per le prossime due stagioni, valorizzando quella che è Bergamo e la città, la maglia valorizzerà quello che la città vuole raccontare. La maglia per il tifoso ha un valore incredibile, ma anche per noi. Ero incredulo che si potesse concretizzare l’opportunità con un brand mondiale New Balance: Stephen Pagliuca ci ha permesso questa possibilità e siamo molto contenti”.