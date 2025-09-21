L’Atalanta infila la seconda vittoria di fila sbaragliando il Torino 3-0: magico Krstovic

Fiammata dell’Atalanta che ha bruciato un Torino di carta, troppo fragile, finito in cenere al primo affondo nerazzurro. La Dea, dopo la brutta notte di Parigi, ha dato subito una risposta importante, come auspicato alla vigilia dal tecnico Ivan Juric, andando a vincere in maniera straripante per 3-0 sul campo di un Toro annichilito da tre reti in otto minuti dalla mezz’ora del primo tempo, con due sigilli del centravanti Nikola Krstovic, alle prime reti in maglia nerazzurra, e di Kamaldeen Sulemana, al suo primo gol atalantino, autore anche dell’assist del secondo gol del montenegrino.

In un pomeriggio l’Atalanta (che ha schierato Lookman solo nei quattro minuti finali, quando la gara era senza storia) ha trovato i primi acuti decisivi da parte dei nuovi acquisti, come Krstovic e Sulemana, e del 17enne Ahanor in campo per 65 minuti, e dei panchinari finora non pervenuti come Samardzic, decisivo nel break letale alla mezz’ora con l’assist per l’1-0 di Krstovic e il palo colpito sul 2-0 prima del tap in di Sulemana.

Juric ha avuto una risposta di carattere dai suoi, ma non solo: l’Atalanta, che era piaciuta domenica scorsa nel 4-1 casalingo al Lecce, ha confermato la concretezza e la facilità realizzativa anche con interpreti diversi, cambiando modulo, inserendo il fantasista Samardzic a supporto delle due punte.

Una vittoria rotonda arrivata variando gli interpreti offensivi, in una domenica che si annunciava difficile alla vigilia per le assenze pesanti di titolari come De Ketelaere, Ederson, Scalvini e Scamacca, diventata ancora più difficile nella prima mezz’ora dopo le uscite, per risentimenti muscolari, di Zalewski dopo nove minuti e di Hien dopo venticinque, mostrando quella compattezza tattica e quella forza anche mentale che finora si erano viste solo nei secondi tempi contro Pisa e Lecce.

Tanti buoni segnali per Juric, che può sorridere anche per il para tutto Marco Carnesecchi che ha tenuto la porta inviolata neutralizzando il secondo rigore in una settimana: dopo quello bloccato mercoledì a Parigi a Barcola stavolta il portiere riminese ha respinto, a diciassette minuti dal termine, una conclusione dagli undici metri dell’ex Duvan Zapata al rientro in campionato dopo dieci mesi dalla rottura del crociato.

Festa completa anche per il capitano atalantino Marten De Roon che ha celebrato la sua 400esima presenza ufficiale in maglia nerazzurra con un successo rotondo e netto.

Ora la Dea, salita a 8 punti in classifica (lo scorso anno erano 6 dopo la quarta ed erano 7 dopo la sesta) avrà sei giorni per recuperare alcuni infortunati (probabilmente De Ketelaere e forse anche Scamacca), per migliorare la condizione di Lookman e preparare al meglio la seconda trasferta torinese consecutiva, stavolta sul campo della Juventus.