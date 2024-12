Atalanta, a Roma per correre ancora: davanti il tridente CDK-Lookman-Retegui

Bergamo, 1 dicembre 2024 – Terza trasferta consecutiva per l’Atalanta impegnata domani sera, lunedì 2 dicembre, nel Monday night all’Olimpico sul campo di una Roma in crisi di risultati, ma rivitalizzata dall’arrivo in panchina di Ranieri e dal pareggio in extremis a Londra giovedì sera in casa del Tottenham.

Dea favorita, dopo la striscia stellare di dieci vinte e due pareggiate nell’ultimo bimestre, e praticamente al completo tranne per le assenze dei due ex di turno Scamacca, fuori fino a febbraio, e Zappacosta, che dovrebbe tornare venerdì prossimo contro il Milan.

I nerazzurri hanno avuto cinque giorni, dopo la vittoriosa trasferta di Berna con il 6-1 rifilato allo Young Boys, per preparare questa partita contro i giallorossi, che invece hanno avuto due giorni in meno, una differenza che può pesare ulteriormente a favore dei bergamaschi.

Gasperini ha abbondanza di scelta in ogni reparto ma dovrebbe confermare il suo solito undici base con Carnesecchi in porta, difesa a tre con il rientrante Djimsiti, con Hien e con Kolasinac favorito su Kossounou, corsie esterne con Bellanova favorito su Cuadrado a destra e a sinistra Ruggeri, in mezzo la solita tenaglia De Roon-Ederson.

Davanti il solito rebus tra il modulo con il trequartista, in questo caso giocherebbe Samardzic, o più probabilmente il classico tridente con il cannoniere Retegui, 12 gol in campionato e due mercoledì sera in Champions, Lookman e un De Ketelaere reduce dalla meravigliosa prestazione di Berna con due gol e tre assist. Per l’ex Zaniolo inizio in panchina ma avrà spazio nella ripresa.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Dove vederla: diretta lunedì dalle 20.45 su DAZN e Sky Sport