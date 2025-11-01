Atalanta, adesso è crisi: a Udine è trafitta dall’ex Zaniolo

Bergamo, 1 novembre – Una brutta Atalanta perde l’imbattibilità in campionato cadendo al BluEnergy Stadium di Udine per 1-0, trafitta nel finale del primo tempo dal dardo avvelenato dell’ex Nicolò Zaniolo. Dea che resta inchiodata a 13 punti, fuori dalle posizioni europee, dopo un filotto negativo di cinque punti nelle ultime sei giornate con appena quattro gol segnati.

Pomeriggio da dimenticare per i nerazzurri, quasi inesistenti in attacco, se non con un paio di sporadici guizzi nelle ripresa, messi sotto fisicamente da un Udinese più tonica, più convinta, più determinata. Probabile la squadra di Juric stia pagando anche i troppi impegni ravvicinati e ha indubbiamente pesato l’assenza in mezzo di De Roon. Udinese padrona totale del campo in un primo tempo a senso unico, dominato atleticamente dai bianconeri, sempre in pressing, sempre in anticipo nei contrasti e pericolosi nei primi venti minuti con le conclusioni di Atta e Zaniolo e con un siluro di Kamara respinto da Carnesecchi.

Dea che al 23’ in contropiede troverebbe il gol con Sulemana dopo una combinazione tra Scamacca e Zappacosta con quest’ultimo però scattato in offside. E l’unico acuto atalantino della prima frazione a interrompere il monologo dei friulani che tornano a crescere come intensità dal 35’, trovando la meritata rete del vantaggio al 40’ con un piattone chirurgico di Zaniolo, liberissimo in area, servito dopo una discesa a sinistra di Kamara.

Un minuto più tardi Udinese va vicino al bis con un siluro di Karlstrom che Carnesecchi devia in corner smanacciando sopra la traversa.

Ripresa con l’Udinese che abbassa i ritmi e l’Atalanta che cresce, trovando buone corse a destra di Zappacosta, ma senza attaccare la porta di un tranquillo Okoye.

Juric rivoluziona l’attacco inserendo Lookman e Krstovic per Scamacca e Sulemana e proprio il montenegrino, su cross perfetto cd Zappacosta, avrebbe la palla del pareggio, fallita con imprecisione.

L’Udinese torna a salire dal 70’, evitando di correre rischi e l’Atalanta è pericolosa solo sugli sviluppi di un corner con una bordata di Bellanova murata da Atta. Tutta qui la reazione atalantina e i padroni di casa nel finale sono bravi a far salire gli attaccanti e a far correre il cronometro fino al fischio finale, per una meritata vittoria. Dopo dieci giornate l’Atalanta ha un bilancio negativo di due vinte (a settembre), sette pareggiate e una persa: ma a preoccupare maggiormente sono i soli quattro gol segnati nelle ultime sei giornate.