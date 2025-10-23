Un gol in tre gare, l’Atalanta ha il mal di gol. Juric scommette su Scamacca

Bergamo, 23 ottobre 2025 – Mal di gol. Un problema inedito per l’Atalanta dell’ultimo decennio, quasi sempre tra le squadre più prolifiche del nostro campionato e quasi sempre con centravanti ai primissimi posti della classifica cannonieri, da Zapata e Muriel a Scamacca e Lookman fino a Retegui. La Dea di Juric, dopo la sosta per le nazionali, ha infilato due 0-0 casalinghi contro Lazio e Slavia Praga, prima c’era stato un 1-1 sempre casalingo contro il Como. Tre gol nelle ultime tre gare. Sei gol nelle ultime cinque risalendo al 2-1 al Bruges e all’1-1 precedente sul campo della Juventus.

Gianluca Scamacca stacca di testa

L’analisi

Numeri che certificano una sterilità realizzativa ammessa dallo stesso Juric. “Abbiamo avuto almeno quindici occasioni da gol contro lo Slavia, ora vediamo come si può fare meglio. Dobbiamo essere fiduciosi perché queste occasioni le abbiamo create.

Abbiamo sempre la sensazione che la squadra c’è, gioca e fa tanto. Dobbiamo restare mentalmente forti, ma dobbiamo alzare il livello dei gol se vogliamo fare più punti”, ha spiegato il tecnico croato.

Kamaldeen Sulemana: la batteria degli attaccanti nerazzurra sta "sparando" a salve

A singhiozzo

Che non sta avendo gol dagli attaccanti: Krstovic ne ha fatti due nel 3-0 a Torino ma per il resto ha latitato, Sulemana altrettanti sui campi di Torino e Juventus faticando poi nelle gare successive.

Maldini non ha mai ingranato ed è uscito dalle rotazioni, De Ketelaere ha fatto faville nel 4-1 contro il Lecce, ma non ha inciso nelle altre giornate ed è stato poi frenato da problemi muscolari. Lookman, rientrato a fine settembre, in quattro gare non ha impattato, con zero gol e zero assist, giocando mediamente una sessantina di minuti.

Atteso

Diverso il caso di Scamacca, un gol e due legni colpiti nelle prime due giornate: il centravanti romano ieri sera è rientrato dopo 53 giorni di assenza con trentadue minuti disputati tra ripresa e minuti di recupero e due conclusioni in porta. Il suo ritorno potrebbe essere decisivo per sbloccare l’attacco nerazzurro.

Gli elogi

Come ha confermato lo stesso Juric: “Scamacca è un giocatore importante, di grande talento. Dopo più di un anno difficile, sta ritrovando ritmo e condizione. Anche oggi, pur non essendo ancora al top, ha avuto due occasioni importanti: una parata, un’altra conclusione alta.

Siamo consapevoli del suo valore quando sta bene, io vedo ogni giorno quello che può dare, stiamo lavorando tutti al massimo con lui: speriamo che piano piano recupera, sapendo che non è facile dopo tanto tempo senza giocare. È un centravanti completo, che ci darà tanto”.