Un punto e pochi rimpianti. La baby Dea non punge. Terzo pareggio di fila. Con il Novara è solo 0-0 L'Atalanta under23 ottiene il terzo pareggio consecutivo contro il Novara, con il portiere titolare Vismara assente per la convocazione in prima squadra. Il debuttante Pardel si distingue in porta, garantendo un pareggio equo. La Dea resta al quarto posto e si prepara per prossime sfide impegnative.