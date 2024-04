Under 23. Grande festa per i baby nerazzurri. Playoff raggiunti con tre giornate d’anticipo

La squadra under23 dell’Atalanta, quinta con 55 punti, al suo primo anno di iscrizione in serie C, ha conquistato l’accesso ai playoff con tre giornate di anticipo e ora punta a chiudere il campionato tra le prime cinque. "Questa qualificazione ai playoff è una soddisfazione grande, frutto di un lungo lavoro, iniziato dal ritiro con questi ragazzi. Li ho visti crescere calcisticamente partita per partita e sono molto contento", ha spiegato, soddisfatto, il tecnico nerazzurro Francesco Modesto. Che ora chiede ai suoi di non abbassare la tensione agonistica: "Mancano tre gare prima dei playoff e dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, per fare più punti possibili e vedere dove arriviamo in classifica".

Fab. Car.