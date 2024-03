Via al duello per gli ottavi. La Dea ritrova lo Sporting per la terza volta in stagione. Gasp chiama i fedelissimi

Oggi alle 18.45 l’Atalanta cerca una nuova impresa all’Alvalade di Lisbona, stadio dove ha trionfato due volte negli ultimi 36 anni. Ancora una volta contro lo Sporting, per la seconda volta in questa Europa League, già battuto il 5 ottobre, davanti ai suoi 55mila tifosi, per 2-1 con un primo tempo dominato e chiuso 2-0 con le reti dei canterani Scalvini e Ruggeri e a seguire una ripresa di sofferenza con rete dei lusitani con Gyokeres su rigore. Poi il 30 novembre il ritorno a Bergamo, con un 1-1 siglato da Scamacca (da allora un solo gol) e da Edwards, pareggio che ha decretato la vittoria atalantina nel girone D. Sei mesi dopo neroverdi e nerazzurri di nuovo contro.

Peraltro per l’ottava volta in una competizione europea: il primo scontro nel 1963, nella prima esperienza internazionale della Dea fresca vincitrice della sua unica Coppa Italia, nei preliminari della Coppa delle Coppe, con vittoria dei portoghesi all’andata e dei bergamaschi al ritorno per un 3-3 che, in un calcio allora senza supplementari e rigori, condusse ad uno spareggio a Barcellona vinto dai neroverdi 3-1. Nel marzo 1988 la clamorosa rivincita orobica con l’Atalanta formazione di serie B allenata da Mondonico e guidata da capitan Stromberg che elimina il quotato Sporting vincendo 2-0 a Bergamo e poi con un pareggio 1-1 all’Alvalade, con rete di Aldo Cantarutti dopo il vantaggio lusitano con Cascavel. Lo Sporting ora sta guidando il campionato portoghese con 59 punti in 23 giornate, con un solo punto di vantaggio sui rivali cittadini del Benfica, e ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League superando nei playoff di febbraio gli svizzeri dello Young Boys, battuti 3-1 a Berna e poi tenuti sull’1-1 a Lisbona.

Dea un po’ ammaccata dopo le due sconfitte consecutive per 4-0 in casa dell’Inter e l’1-2 casalingo contro il Bologna, che ha complicato la corsa Champions dei nerazzurri. Che domenica avranno un’altra sfida tutta in salita sul campo della Juventus. Gasperini non farà turnover, giocheranno i migliori, probabilmente quasi tutti i titolari utilizzati negli ultimi dieci giorni contro Milan, Inter e Bologna. Per cui si dovrebbe rivedere l’undici schierato contro il Bologna, con la possibile variante in attacco di Scamacca, che potrebbe avere un’opportunità da titolare al posto di un De Ketelaere apparso appannato nelle ultime gare. Un’altra alternativa sarebbe un tridente senza prima punta, con uno tra Miranchuk e Pasalic da terzo con Lookman e CDK. Dietro la grande novità è il ritorno di Musso in porta dopo tre mesi e la difesa a tre dove (senza l’infortunato Palomino rimasto a Bergamo) dovrebbero giocare i soliti Djimsiti, Scalvini e Kolasinac, con il capitano Toloi, di fatto non utilizzato da tre mesi, come alternativa insieme a Hien, finora mai schierato da titolare.

Sicuro l’utilizzo a destra dello svedese Holm, che domenica a Torino sarà squalificato, con Ruggeri favorito a sinistra. Da trequartista Koopmeiners, in mezzo la solita tenaglia con Ederson e con il capitano (da tre mesi, da quando Toloi è fuori) Marten De Roon che stasera aggancerà al secondo posto delle presenze ufficiali in maglia nerazzurra il mitico Valter Bonacina, oggi 60enne, uno degli eroi dell’impresa dell’Alvalade la notte del 16 marzo 1988.