Voci di mercato. Rinforzi in difesa. Idea Dragusin

"Non ho mai creduto che nel mercato di gennaio si possano fare molte cose. Però il fatto che l’Atalanta sia attenta è una cosa positiva. In questo momento penso al presente. Personalmente penso che le squadre si facciano a luglio". Gasperini non pensa ai rinforzi invernali. Apprezza la disponibilità del presidente Antonio Percassi, ribadita al pranzo natalizio con la stampa bergamasca, per un intervento per "rinforzare la squadra".

Gasp si concentra su quello che ha a disposizione nelle prossime settimane in cui la sua Dea affronterà Salernitana e Lecce in casa, in mezzo la trasferta a Bologna, poi ad inizio gennaio il turno secco casalingo di Coppa Italia (altro obiettivo stagionale dei nerazzurri) contro il Sassuolo e la trasferta a Roma il 7 gennaio. Probabilmente già dopo l’Epifania arriverà un innesto in difesa, un difensore centrale pronto subito: i nomi che girano sono quelli del rumeno Dragusin del Genoa, dello svedese Hien del Verona o del croato Josip Sutalo in uscita dall’Ajax. Ma la dirigenza nerazzurra sonda i mercati nord europei e quello francese, oltre a quello sudamericano. E ci sono contatti con entrambe le squadre di Belgrado. Fab.Car.