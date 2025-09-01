Yunus Musah in prestito annuale dal Milan all’Atalanta con riscatto a 25 milioni

Bergamo, 1 settembre 2025 – Da oggi Yunus Musah è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Da questa mattina il centrocampista statunitense, di passaporto inglese e ghanese, è a Bergamo dove sta svolgendo le tradizionali visite mediche presso le strutture della clinica Habilita, partner official atalantino. Classe 2002, 23 anni da compiere a dicembre, Musah arriva a titolo temporaneo in prestito oneroso con diritto di riscatto atalantino a 25 milioni.

La Dea sta completando un mercato all’insegna del ringiovanimento, investendo oltre 100 milioni su giocatori pronti per il presente ma di prospettiva anagrafica futura, un altro 2002 come il ghanese Kamaldeen Sulemana e il polacco Nicola Zalewski, in un mercato che ha portato in nerazzurro, oltre al riscatto del 24enne difensore ivoriano Kossounou, anche il 25enne montenegrino Krstovic, il ‘vecchio’ del gruppo dei nuovi, e il 17enne Honest Ahanor. Nato negli Stati Uniti da famiglia ghanese, Musah è cresciuto in Italia a Castelfranco Veneto dove ha mosso i primi passo ne Giorgione, prima di trasferirsi a Londra nell’academy dell’Arsenal, quindi a 19 anni a Valencia, iniziando dalla squadra B per poi entrare in prima squadra: 108 presenze complessive con gli iberici tra Liga e coppe varie. Dal 2023 al Milan con 58 presenze in campionato e 16 nelle coppe europee, di cui 12 in Champions. Con la nazionale americana vanta 47 presenze e 1 gol.