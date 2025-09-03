Atalanta, focus a Zingonia sul nuovo acquisto Yunus Musah

Bergamo, 3 settembre 2025 – Settimana di allenamenti a ranghi ridotti per l’Atalanta che da ieri ha ripreso a lavorare a porte chiuse al centro sportivo di Zingonia senza i 14 giocatori convocati dalle rispettive nazionali ovvero gli azzurri Bellanova, Carnesecchi, Maldini e Scamacca, il belga De Ketelaere, l’albanese Djimsiti, lo svedese Hien, il nigeriano Lookman, il croato Pasalic, l’ivoriano Kossounou, il montenegrino Krstovic, il serbo Samardzic, il ghanese Sulemana e il polacco Zalewski.

Agli ordini del tecnico Ivan Juric sono rimasti solo i portieri Sportiello e Rossi e sette giocatori di movimento ovvero il capitano de Roon, i difensori Scalvini e Ahanor, i laterali Zappacosta e Bernasconi e i centrocampisti Brescianini e lo statunitense Yunus Musah.

Quest’ultimo, prelevato dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto a 24 milioni, arrivato nella giornata di lunedì, nell’ultimo giorno di mercato, è un osservato speciale per Ivan Juric che si sta focalizzando su di lui per velocizzarne l’inserimento tattico nel gruppo. Sono poi presenti a Zingonia gli infortunati Ederson, Kolasinac e Bakker.