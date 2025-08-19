Zalewski c’è, ora la punta. Muniz o Krstovic per Juric. Atalanta all’assalto finale

Ecco Nicola Zalewski, il primo dei due rinforzi attesi in questo finale di mercato da Ivan Juric. Da ieri il 23enne esterno sinistro, capitolino di nascita e crescita, polacco di nazionalità, è un nuovo giocatore dell’Atalanta dopo il blitz che ha portato al suo acquisto, a titolo definitivo, per 17 milioni dall’Inter. L’ex Roma si è sottoposto alle visite mediche di rito, prima a Milano al Galeazzi e poi all’Habilita di Bergamo, iniziando la sua esperienza con la Dea, fortemente voluto da Juric che lo aveva allenato la scorsa stagione nella sua breve parentesi sulla panchina giallorossa. Zalewski, 93 partite in quattro anni di Serie A, 35 nelle coppe europee e 29 presenze con 3 gol con la Polonia (con cui ha disputato i Mondiali 2022 e gli Europei 2024), vincolato fino al 2030, va a colmare il buco sulla sinistra aperto dalla cessione del coetaneo Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid.

Sarà lui l’alternativa al veterano Zappacosta, dopo che Juric, in questa prima metà di agosto, ha fatto di necessità virtù provando il 22enne cremasco Lorenzo Bernasconi aggregato dalla Under 23. Sabato sera, dopo la sconfitta contro la Juventus al trofeo Bortolotti, il tecnico in sala stampa aveva ribadito la necessità di intervenire sul mercato, per rendere l’organico più competitivo, facendo riferimento proprio alla sinistra e all’attacco, zone in difficoltà numerica. Chiusa la questione Zalewski, la dirigenza atalantina si può concentrare sul centravanti da inserire al posto di Retegui.

I nomi in lizza restano sempre due: la prima scelta è il 24enne brasiliano Rodrigo Muniz del Fulham, a segno sabato all’esordio in Premier contro il Brighton. Il club londinese resta inchiodato sulla sua richiesta di 50 milioni, la Dea si sta avvicinando a 45 per trovare un’intesa. Altrimenti virerà su Nikola Krstovic, 25enne centravanti montenegrino del Lecce, 11 gol nella passata stagione, giocatore motivato e in cerca del salto di qualità: i salentini chiedono 25 milioni, spalmabili con 20 per l’acquisto e 5 di bonus futuri. Oggi la squadra di Juric tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Zingonia - dove è attesa la visita del ct azzurro Rino Gattuso per assistere alla seduta - per cominciare a preparare il debutto casalingo di domenica sera contro il Pisa. Da valutare Ederson, rimasto fermo contro la Juventus per un fastidio al ginocchio, da inserire Zalewski, per il resto Juric avrà tutti a disposizione, incluso l’atteso Gianluca Scamacca, che sabato sera ha giocato altri 60 minuti e sembra pronto per garantire 55/60 minuti contro il Pisa.