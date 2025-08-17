Atalanta: per la fascia sinistra c’è Zalewski. Affare slegato dalla trattativa Lookman? Forse...

Bergamo, 17 agosto 2025 – Trattativa in corso tra Atalanta e Inter per il laterale sinistro Nicola Zalewski. La dirigenza atalantina, dopo aver incassato il no della Fiorentina alla cessione dell’ex Robin Gosens, è piombata sull’esterno romano, di passaporto polacco, aprendo immediati contatti con l’Inter che ha riscattato a titolo definitivo il giocatore dalla Roma per 6,5 milioni.

Si tratta di un’operazione da 15/16 milioni slegata da quella per Ademola Lookman, il cui possibile trasferimento a Milano resta in stallo. L’Atalanta, sconfitta sabato sera per 1-2 nel trofeo Bortolotti dalla Juventus, evidenziando limiti nella rosa attuale, deve inserire un paio di giocatori a brevissimo, per poter ampliare la rosa già per il debutto in campionato domenica prossima in casa contro il Pisa.

“Ci manca un po’ di sostanza e di riempire la rosa bene per competere veramente. Ma per essere competitivi a certi livelli ci dobbiamo rafforzare, questo è sicuro”, ha spiegato lo stesso Juric sabato sera, rimarcando due volte la necessità di inserire dei rinforzi. In due ruoli. Il primo è quello di attaccante dove la partenza di Retegui e l’indisponibilità di Lookman (“Retegui e Lookman sono stati favolosi lo scorso anno, coprendo il 90% lo scorso anno tra assist e gol”, ha ricordato Juric): l’obiettivo primario, Rodrigo Muniz, si è complicato.

Il 24enne centravanti brasiliano del Fulham sabato ha segnato al debutto in Premier contro il Brighton e i tifosi degli Hammers lo hanno invocato come ‘incedibile’. Affare ormai quasi impossibile. Per questo la dirigenza atalantina sta orientandosi sul più raggiungibile Nikola Krstovic, 25enne centravanti montenegrino da due stagioni al Lecce, per cui si potrebbe chiudere a 20 milioni più 5 di bonus futuri. Da un Nikola a un Nicola.

Per la corsa sinistra – dove Juric per lanciare un segnale chiaro al club ieri sera ha schierato il 22enne cremasco Lorenzo Bernasconi, aggregato dalla under23 di serie C (“Vogliamo valutarlo, sui quinti siamo in una situazione dove abbiamo perso Ruggeri e Cuadrado, ci mancano almeno due giocatori. E lui mi ha dato la sensazione che può stare con noi. Lo teniamo in considerazione”) - ora, sfumato Gosens, irraggiungibile Diego Moreira Jr per cui lo Strasburgo chiede 30 milioni, la priorità è diventata Zalewski.

Giocatore già ampiamente rodato ad alto livello in serie A e nelle coppe europee in quattro anni tra Roma e Inter, esperto e pronto, giovane a 23 anni ma con ancora margini di miglioramento. L’Inter ha aperto ad una trattativa per il polacco cresciuto a Roma, l’intesa economica può essere raggiunta intorno ai 16 milioni, con una plusvalenza interista vicina ai 10 milioni. Un ‘tesoretto’ che potrebbe poi essere impiegato per alzare l’offerta per Lookman…