Atalanta, goditi Zalewski: “Ho sentito subito fiducia, voglio fare tanti gol”

Bergamo, 15 settembre – Nell’Atalanta che è tornata a vincere e convincere rifilando domenica quattro gol al Lecce brilla la stella ritrovata, dopo alcune stagioni appannate alla Roma, di Nikola Zalewski.

Il 23enne talento romano di nascita e polacco di passaporto, è stato rilanciato in questo avvio di campionato da Ivan Juric, che lo aveva allenato lo scorso anno alla Roma e lo ha fortemente voluto a Bergamo, in accordo con la dirigenza nerazzurra. Che lo ha prelevato nella penultima settimana di mercato dall’Inter, con un importante investimento da 17 milioni, per dare al tecnico croato il suo ‘pendolino’ sulla fascia sinistra. Tre partite da titolare su tre, con un ottimo rendimento in crescendo, fino alla gara superlativa contro il Lecce con una traversa colpita su punizione (un’arma che potrà servire durante la stagione) e un gran gol in contropiede con corsa e tiro.

E ora Zalewski, che la settimana scorsa ha giocato due gare da titolare con la sua Polonia nelle qualificazioni Mondiali contro Olanda e Finlandia, si prepara a giocare al Parco dei Principi in casa dei campioni d’Europa del Paris St Germain.

“Qui ho sentito subito la fiducia. La fiducia è ciò di cui ho bisogno, l'ho sentita dall'inizio da tutto l'ambiente atalantino, anche societario e di squadra. Contro il Lecce è stato il risultato di un lavoro fatto in queste settimane, è tutto merito del nostro impegno. Quando inizi a far gol e giocare bene, in campo cresce l'autostima, abbiamo dimostrato di avere tanta qualità. Voglio fare tanti gol e assist per aiutare la squadra”, ha spiegato domenica pomeriggio lo stesso Zalewski, al termine di una domenica perfetta, culminata con l’uscita nel finale per raccogliere la meritata ovazione del pubblico bergamasco e lasciare spazio per il suo debutto in A al non ancora 22enne Lorenzo Bernasconi, il ragazzo di Crema, prodotto del vivaio nerazzurro, arrivato in prima squadra dopo due anni formativi nella Under 23 di serie C.