Atletico BMG e Angelana: pareggio a reti bianche, Battistelli para un rigore decisivo

ATLETICO BMG 0 ANGELANA 0

ATLETICO BMG: Battistelli, Gatti, Canalicchio, Ciucci, Giambi, Fapperdue, Giustini, Proietti, Guazzaroni, Colombi, Cuccioletta. A disp.: Santini, Boninsegni, Angeli, Masciarelli, Rossi, Chiaverini, Paciotti, Martellini, Carrello. All.: Farsi.

ANGELANA: Buini, Marocchi, Dell’Orso, Myrtollari, Bocci, Tondini, Formichetti, Ravanelli, Ndiaye, Mendes Donzelli, Akhigbe. A disp.: Longo, Sallaku, Tarpanelli, Girolamini, Roscini, Brunetti, Piermarini, Martiniello, Tofi. All.: Recchi.

Arbitro: Apuzzo di Terni (Nardoni e Finori di Gubbio)

Note: spettatori 150 circa. Al 50’ st Battistelli (BM) para un rigore a Bebeto (NA).

Reti bianche a Marcellano fra Atletico Bmg ed Angelana. Il film della gara parte dal 95’ quando l’arbitro Apuzzo di Terni assegna un calcio di rigore all’Angelana. Un gol vorrebbe dire portarsi ad un solo punto dal Sansepolcro capolista a 90 minuti dalla fine. Sul dischetto va il capocannoniere del campionato, Bebeto, ma l’ex Battistelli si supera e respinge la conclusione. Un pari che non serve alla Bmg e che, di fatto, non serve neanche all’Angelana. I giallorossi continuano comunque a sperare nella possibilità di agganciare in vetta il Sansepolcro nell’ultima gara della regular season contro l’Ellera.