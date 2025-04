Atletico BMG trionfa 2-0 su Castiglione del Lago con doppietta di Colombi

CASTIGLIONE DEL LAGO0ATLETICO BMG2

CASTIGLIONE DEL LAGO (4.3.2.1.) Castrini, Bertini (1’st Manchia), Modesto, De Montis (30’st Vassallo), Roscini, Ferri, Treppiedi, Galeotti (16’st Osawke), Alessi (1’st Verrilli), Mennini, Pompili (1’st Anderson). All. Machi. A disp. Ranieri, Lesti, Bavone, Versiglioni.

ATLETICO BMG (4.3.3.) Battistelli, Angeli, Rossi (27’st Lucaroni), Boninsegni, Giambi, Chiaverini (19’ st Ciucci), Carrello (12’st Fapperdue), Proietti, Guazzaroni (47’st Luzaic), Colombi, Paciotti (18’st Cuccioletta). All. Farsi. A disp. Santini, Masciarelli, Giustini, Martellini.

Arbitro: Andrea Colalelli di Terni. Ass.ti, A. Sensini, L. Capicci di Terni.

Reti: 6’st, 22’st Colombi. Note: Angoli 3/6, rec. 1’pt, 4 st. Ammoniti, Mennini (C).

L’Atletico Bmg non si ferma più e batte anche il Castiglione del Lago, nonostante la stagione di Fapperdue e compagni possa dirsi chiusa. La compagine di Farsi, al Giommoni da grande ex, si impone 2-0 trascinata da un super Colombi. Sua la doppietta che lo fa volare a quota 18 in classifica marcatori, a 2 lunghezze da Bebeto. Il Castiglione del Lago scivola invece al penultimo posto agganciato dall’Umbertide Agape.