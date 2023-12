Attacchi ad arbitro e Var, si attende il responso della Procura federale. Mou rischia fino a due giornate

Due mister sotto indagine della Procura federale degli arbitri per le loro parole ai direttori di gara, Mourinho e Motta. Mentresi attende il responso su eventuali squalifiche ha parlato il presidente Aia, Carlo Pacifici: "Rapporto allenatori-arbitri complicato? Direi di no, qualche settimana fa ci siamo ritrovati a Lissone per parlare proprio di obbiettivi comuni. Non c’è nessun cortocircuito e da parte nostra non c’è nessuna preclusione nei confronti di nessuno. C’è massima collaborazione e penso che si raggiungono obiettivi se ci si confronta e non ci si chiude".

E continua: "Bisogna fare attenzione a non superare il limite di rispetto reciproco che fa parte dello sport in generale, non solo del calcio". E ieri ha parlato anche il tecnico del Bologna: "Da oggi in poi, avrete il direttore Sartori che parlerà degli arbitri, io parlerò della mia squadra, di calcio e tutto quello che posso controllare".

Mou rischia fino a due giornate di stop. Thiago forse una, ma la sua situazione appare meno grave e potrebbe cavarsela anche con una multa se deciderà di fare mea culpa e patteggiare (non scontato).