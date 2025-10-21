Attacchi in crisi. Ecco la serie A dei gol perduti

Altro che internazionalizzazione del nostro gioco, di irresistibile show da esportazione. La Serie A perde gol per strada, e in generale non è mai un bene. Nel turno che si è appena chiuso, le reti sono state appena undici: una media di 1,1 a partita, la peggiore per una singola giornata da 21 anni a questa parte. E fatichi a chiamare spettacolo quello offerto da squadre che non riescono a produrre un bene – il gol, per l’appunto – che è il motore più potente per il tifo. Non è stato un inceppo dell’ultimo weekend, da quattro 0-0. Le 154 marcature totali realizzate sin qui nel torneo italico fanno segnare una media di poco superiore alle due a gara. Nell’impareggiabile Premier, le reti sono 2,6 a partita: il 30 per cento in più. Dato perfettamente sovrapponibile a quello della Liga spagnola. In Germania si sfiorano addirittura le tre reti a contesa nella Bundesliga. Lo smacco: nell’ultimo turno di Ligue 1, massimo campionato francese, i gol sono stati 40. Qausi quattro volte i nostri: grandeur meritata.

Si dice che l’attacco faccia vendere abbonamenti, e la difesa i titoli. Ma cosa abbiamo vinto noi in Europa dopo il Triplete nerazzurro, eccetto la Conference della Roma? Chi gonfia la rete regala e si regala un brivido più forte, in valore assoluto, a quello amaro dell’errore di chi spalanca la porta all’avversario. Dovrebbero ricordarselo quei ragazzi redarguiti quando tentano un dribbling, invitati invece a fare più densità, a curare le preventive, a raddoppiare fino allo sfinimento.