Aumentano nel mondo le partite truccate: il picco è nel calcio

Sono in crescita le partite con sospetti di combine: secondo il bilancio Sportradar, nel 2023 sono state identificate 1.329 partite sospette (+9% rispetto al 2022), la metà delle quali in Europa, in 12 diversi sport e in 105 Paesi, su oltre 850mila eventi monitorati da Sportradar Integrity Services. Sono questi i dati contenuti nel report annuale di Sportradar. I dati confermano che il 99,5% dei match non è coinvolto nel fenomeno del match fixing, delle partite truccate. Lo sport con il maggior numero di incontri sospetti è una volta il calcio a quota 880 segnalazioni (il 66% del totale).