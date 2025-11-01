Giostra del gol sotto il sole di Avellino: la Reggiana, alla fine, perde 4-3

Reggio Emilia, 1 novembre 2025 – Pazza partita sotto l'insolito sole cocente di Avellino considerando che è il 1° novembre: vincono i lupi di casa per 4-3 dopo una girandola di gol che avrà sicuramente divertito gli spettatori neutrali.

La Reggiana, dopo l'estasi del derby col Modena, perde la quarta gara in questi undici turni, e, in attesa del resto delle gare, viene scavalcata in classifica proprio dall’Avellino. Granata attualmente all’ottavo posto, con 15 punti, in zona playoff (+6 sui playout ma devono giocare tutte, questo era l’anticipo delle 12.30).

Nel primo tempo 1-1: autogol di Simic propiziata da Bozzolan, e pari su rigore di Insigne (tocco di mano di Charlys visto al Var). Nella ripresa ben cinque reti: l’Avellino passa avanti con Biasci, poi i granata la ribaltano in modo pazzesco con la doppietta di Novakovich (il secondo gol meraviglioso).

L’Avellino non molla e la Reggiana paga carissimo il gioco aereo: in sei minuti i lupi segnano da calcio piazzato di testa, prima Simic e poi Palumbo.

Sarebbe stato più giusto un pari visti i tanti spazi ed entrambe le difese ballerine, ma a vedersela col conto salato è la Reggiana.

Presenti nel settore ospiti tre tifosi granata, dopo le restrizioni che vietavano l’acquisto di biglietti ai residenti nella provincia di Reggio.

Si torna in campo sabato per chiudere questo ciclo di partite, visto che poi ci sarà la sosta nazionali: a Reggio, alle ore 15, arriverà l’Entella.

Il tabellino

AVELLINO-REGGIANA 4-3

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani (19’st Cagnano); Palmiero (11’st Kumi), Palumbo (37’st Sounas), Besaggio; Insigne; Crespi (1’st Russo), Biasci (19’st Tutino). A disp.: Iannarilli, Rigione, Gyabuaa, Armellino, Cancellotti, Lescano, Fontanarosa. All.: Biancolino

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Libutti; Marras, Charlys, Bertagnoli (32’st Stulac), Bozzolan (36’st Rover); Tavsan (24’st Lambourde), Portanova; Novakovich (32’st Gondo). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino. All.: Dionigi

Arbitro: Massimi di Termoli (Giuggioli di Grosseto e Santarosa di Pordenone; IV ufficiale Marchetti di Ostia Lido; Var Nasca di Bari e Avar Rutella di Enna)

Reti: Simic (A) aut. al 21’pt, Insigne (A) su rig. al 32’pt, Biasci (A) al 5’st, Novakovich (R) al 10’st e al 17’st, Simic (A) al 19’st, Palumbo (A) al 25’st.

Note: spettatori 9428 (di cui 3 reggiani). Ammoniti Papetti, Biasci, Palmiero, Milani, Portanova, Missori, Gondo. Angoli: 4-4. Recuperi: 2’pt e 4’st.