Aveva 89 anni, il cordoglio dell’assessore allo sport. Osimo piange Giustì. Fu dirigente giallorosso

Se ne va un’altra figura storica del calcio osimano. Giustiniano Alocco, 89 anni. "Giustì" non ce l’ha fatta. "Si è lasciato andare", lo ricorda così Paola Andreoni, assessore allo sport del comune di Osimo. Nel primo pomeriggio di ieri la tragica notizia si è diffusa in città e sui social. "Giustiniano è stato un grandissimo dirigente del calcio giovanile e dilettantistico osimano - si legge nel post social di Andreoni -. Ma era anche un uomo generoso e gentile. Tutta una generazione di giovani calciatori dell’Osimana, dell’Osimo Calcio ricorda la sua presenza, al Santilli e poi al campo dedicato a suo figlio prematuramente scomparso: Andrea. Per un lungo periodo della sua vita la sua casa è stato il campo sportivo, da buon volontario dirigente a svolgere tutti i servizi più umili: dal lavare le magliette, le casacche, a preparare il the per i giocatori, a pulire gli spogliatoi, a fare da massaggiatore, a controllare e risistemare il materiale sportivo, a preparare le sacche per le trasferte, a preparare il campo per le partite, a fare da custode. Non c’erano per lui impegno familiare, domeniche o festività, da mettere davanti alla sua passione per l’ Osimana. Giustiniano è stato un protagonista silenzioso e sempre in ombra dietro le quinte ma indispensabile. Sicuramente tutti lo ricorderanno con affetto e stima come una persona di famiglia, a cui tutti volevano bene". Non manca il messaggio della sua amata Osimana "un infaticabile dirigente del nostro glorioso sodalizio, sempre disponibile e presente in ogni circostanza. Ha visto crescere nei settori giovanili tante generazioni di ragazzi che lo ricordano con grande affetto. Una figura che rimarrà legata indissolubilmente alla storia giallorossa. Grazie di tutto Giustì". E non mancano i messaggi di ex dirigenti e giocatori come quello dell’ex capitano Marco Mantini: "Ciao Giustì. E grazie per la tua presenza, per i tuoi scoppolo’, per il tuo volermi/ci bene. Un calcio che non c’è più".