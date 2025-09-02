Avvio d’ Eccellenza, derby subito da pienone

Domenica si è giocata la prima partita di Coppa Italia di Eccellenza. Le quattro provinciali a prescindere dal risultato non sono dispiaciute. Pari e patta nel derby tra Urbania e Urbino. Una partita giocata di fronte ai settecento e passa tifosi. "È stata partita vera, tra due squadre che hanno cercato di superarsi fino alla fine, di fronte ad una bellissima cornice di pubblico – ha commentato nel dopo match il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi –. Ad inizio ripresa abbiamo trovato il vantaggio con un eurogol di Catani, peccato aver subito il pari poco dopo, in una situazione che potevamo gestire meglio".

"Un buon pareggio nella prima uscita di Urbania – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi – dove sapevamo non era affatto facile. All’appello mancavano diversi giocatori (Nisi, Boccioletti, Vagnarelli, Morelli) tenuti precauzionalmente a riposo e a tratti si è visto un bell’Urbino concreto e tatticamente ben messo in campo. Tutti hanno fatto il loro e anzi devo dire che rimane un po’ di rammarico perché alla fine potevamo portare a casa anche i tre punti con le due occasioni finali che abbiamo avuto. Ottimo il debutto tra i grandi del prodotto del nostro vivaio Sciamanna Luca un 2007 che ha giocato da veterano". Il diesse Francesco Amati aggiunge: "Siamo contenuti della prestazione, complimenti a mister Mariani per aver preparato una squadra bella, tosta che non si mai disunita nemmeno nello svantaggio".

Vittoria ampia sul piano del risultato della K Sport Montecchio Gallo al cospetto di una Fermignanese che non è dispiaciuta sul piano del gioco. "E’ stata una partita combattuta a prescindere dal risultato – dice il direttore sportivo della K Sport Ettore Mariotti – con una temperatura estiva. Siamo contenti sia del risultato che della prestazione ancora siamo come tutte in rodaggio però va bene cosi". "Abbiamo incontrato una squadra forte – spiega l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia – che lotterà per vincere, ne è uscito un risultato più pesante di quanto si è visto in campo, condizionato anche da diversi errori arbitrali. La partita ci ha dato comunque delle indicazioni importanti, dobbiamo migliorare molto sotto diversi aspetti. Ora cercheremo di prepararci nel migliore dei modi per l’inizio del campionato". Stesse considerazioni all’incirca del presidente Augusto Bonaventura: "Il risultato è bugiardo noi abbiamo giocato alla pari, comunque il Montecchio Gallo è veramente forte". Le gare di ritorno sono previste per mercoledì 17 settembre.

am.pi.