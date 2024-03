Ayroldi fermo un turno dopo il match di San Siro. Nuovo caos arbitri, domani l’incontro con Gravina a Roma

Un weekend da dimenticare per gli arbitri italiani perché agli errori di Di Bello in Lazio-Milan, si sono aggiunti quelli di Ayroldi (nella foto) in Inter-Genoa. Con un passaggio pure in Torino-Fiorentina e le incertezze attribuite alla direzione di Marchetti. Più gravi i primi, costati al fischietto di Brindisi un mese di stop in campo nazionale, mentre il direttore di gara di San Siro pagherà con quello che viene definito nelle stanze Aia un "normale turnover", ovvero una panchina nel turno successivo non tanto per aver assegnato il rigore alla squadra di Simone Inzaghi in occasione del contatto (non falloso) fra Frendrup e Barella, quanto perché raramente un arbitro dirige due domeniche consecutive e perché ritenuto non nella miglior condizione. Nonostante questo gli errori commessi nell’ultimo turno hanno innescato critiche e attacchi al mondo arbitrale, a partire da quelli di venerdì sera del presidente della Lazio Claudio Lotito che ha parlato anche di "inaffidabilità di sistema".

Il designatore Rocchi, però, prova a tenere compatta la squadra e con questo spirito gli arbitri si ritroveranno domani a Roma all’Hotel Parco dei Principi. Ci sarà il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha organizzato questo incontro per trasferire vicinanza e fiducia al mondo arbitrale. Passerà per l’ora di pranzo, mentre poi la squadra di Rocchi, come ogni settimana, analizzerà la giornata passata. Dall’Aia, infatti, sottolineano come l’incontro possa esser catalogato come il tipico debriefing. Delle volte in presenza, altre da remoto, ma questa volta si è preferita la modalità de visu affinché Gravina, Rocchi e il n.1 Pacifici potessero manifestare la propria fiducia provando a fare squadra. Da capire se riusciranno a prender parte alla riunione anche Massa e Di Bello, la sera prima impegnati nel quarto di Champions tra Real Madrid e Lipsia.