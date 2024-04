"Azzurre sconfitte in rimonta dalla Finlandia: 2-1 a Helsinki"

Dopo la vittoria sull’Olanda, nella seconda gara del gruppo 1 della Lega A, le azzurre vengono sconfitte a Helsinki. La Finlandia, infatti, si è imposta in rimonta per 2-1. La Nazionale di Soncin si porta in vantaggio al 39’ con Di Guglielmo. La fuga delle azzurre è solo un’illusione però, perché al 3’ della ripresa arriva il pareggio di Rantala e, al 75°, Summanen sigla il gol del 2-1. La selezione tricolore del CT Andrea Soncin resta ferma dunque a quota 3 punti (insieme alla stessa Finlandia e alla Norvegia, che gioca stasera contro le olandesi) nel gruppo 1, dopo la splendida vittoria casalinga al debutto sull’Olanda di venerdì scorso a Cosenza.