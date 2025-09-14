Baby rossoneri all’esordio. Prima prova in D a Pavia

Il campionato del Milan Futuro in Serie D parte con uno dei tanti derby lombardi previsti dal calendario del girone B. Oggi alle 15 l’U23 rossonera fa visita al Pavia, in una sfida tra retrocessa e neopromossa. Gli uomini di mister Oddo arrivano al match dopo due successi in Coppa Italia D e il rinvio della prima giornata contro il Leon (si recupera mercoledì) a causa degli impegni con le Nazionali. Il Pavia invece, pur partendo altrettanto bene in coppa con 2 vittorie, è reduce dal netto ko all’esordio in campionato col Caldiero Terme e anche oggi dovrà giocare sulla difensiva.

A livello di formazione il Milan in attacco - privo di Bonomi vittima della rottura del crociato qualche giorno fa e col dubbio Balentien, che potrebbe essere convocato in prima squadra- punterà molto sul talento di Sia e dei suoi giovani compagni. Oltre ai già citati, sono da tenere d’occhio anche Karaca, Eletu, Hodzic e Sala. Solo Branca (33) e Magrassi (32) infatti superano i 22 anni, segno inequivocabile del profondo ringiovanimento voluto dalla società in estate.

"Stiamo crescendo giorno dopo giorno: il nostro obiettivo è formare i giovani del Milan affinché possano affacciarsi in Prima Squadra, ma lo facciamo attraverso il lavoro, la competitività e la voglia di vincere ogni singola partita", ha ribadito Oddo. Intanto, nell’anticipo del gruppo B, Ac Leon e Virtus Ciserano Bergamo hanno pareggiato 1-1.