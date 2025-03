Balleello, Geroni e Montanaro affondano la diretta rivale San Marino. All’orizzonte la sfida con l’Imolese. Sasso Marconi, a forza tre fuori dalla zona rossa

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per il Sasso Marconi di Ivan Pedrelli che, al ‘Carbonchi’, batte 3-2 la diretta rivale San Marino e compie così un sensibile balzo in avanti in chiave permanenza in categoria. I padroni di casa partono forte e, dopo soli quattro giri di orologio, trovano il vantaggio: è Balleello ad avventarsi su una sfera vagante in area e a spedirla di potenza alle spalle di Branduani.

Smaltito lo choc per il quasi immediato svantaggio, il team di Oberdan Biagioni si riversa con rabbia nella metà-campo avversaria, ma la difesa locale è brava a vanificare tutti i tentativi offensivi ospiti. Al contrario, al 28’, sono i gialloblù locali a rendersi pericolosi con un diagonale di Jassey su assist di Geroni che sbuccia il palo.

Al 37’ il San Marino trova il pari: sugli sviluppi di un’azione insistita, il terzino di casa Mambelli trova una deviazione sfortunata che beffa il proprio portiere.

Ad inizio ripresa, la band di Pedrelli trova il nuovo vantaggio. Lo scatenato Jassey si incunea per l’ennesima volta in area e viene atterrato da un difensore: il direttore di gara non può far altro che decretare il penalty, che lo specialista capitan Geroni trasforma magistralmente. Al quarto d’ora serve un autentico miracolo di Celeste per impedire ad un bolide da fuori di Passewe di infilarsi nel sette.

Grazie a questo miracolo del proprio estremo difensore, il Sasso guadagna ulteriore forza e, tre giri di lancette più tardi, trova il gol del 3-1 con Montanaro che, sugli sviluppi di una furibonda mischia in area, si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a girarla di potenza in rete.

Nonostante il doppio svantaggio, il San Marino dimostra di voler tutt’altro che soccombere e, al 35’, Fabbri accorcia nuovamente le distanze con una zampata in mischia.

Nel finale, anche vista l’altissima posta in palio, la gara si innervosisce, con l’arbitro che, in ordine, decide di spedire anzitempo negli spogliatoi i due allenatori Pedrelli e Biagioni oltre che il secondo portiere del San Marino Albieri. Grazie a questa fondamentale vittoria, il Sasso avrà la possibilità di lavorare con massima serenità in queste due settimane per preparare nel migliore dei modi l’atteso derby in programma dopo la sosta sul terreno di gioco dell’Imolese.

