Barbara Monserra ci prova. Ma la rimonta non riesce

MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero, Coltorti, Zoppi, Spezie, Petronilli (38’st Omenetti), Gnahe (33’st Cancellieri), Morsucci (33’st Brega), Bodje, Serpicelli (47’pt Gianlorenzi) Castignani. All. Mancini

FERMIGNANO: Marcantognini, Santi, Labate, Giovannelli, Fraternali A., Mariotti, Cantucci (27’st Garota), Bozzi (27’pt Patarchi), Fraternali L., Patrignani (38’st Izzo), Saidykhan. All. Pazzaglia

ARBITRO: Ballarò di Pesaro

RETI: 16’pt Saidykhan (F), 27’st Fraternali L. (F), 30’st Gianlorenzi (B)

Al Barbara Monserra la rimonta riesce a metà, la Fermignanese invece continua a volare. Soffre la capolista, tanto, ma da squadra cinica e concreta trova le forze per portare altri 3 punti in cascina. Sembra tutto facile all’inizio: la Fermignanese passa in vantaggio con un tiro di Saidykhan. La sfera si impenna, assume una traiettoria molto particolare e si insacca alle spalle di Pigliapoco. Nulla di strano, se non fosse per un misterioso fischio precedente dell’arbitro che lascia la difesa locale completamente ferma, Saidykhan invece tira lo stesso e porta in vantaggio i suoi. Un episodio che manda su tutte le furie la squadra di casa e lascia non poche polemiche nel dopo gara. I locali insistono, gestiscono benissimo il pallone così come il pallino del gioco, ma non trovano spazi utili. La rete in acrobazia di Luca Fraternali, nel secondo tempo, sembra chiudere il discorso, ma una manciata di minuti più tardi il tocco ravvicinato di Gianlorenzi manda fuori giri Marcantognini e riapre la contesa.

Il finale è avvincente, indecifrabile, eppure il Barbara Monserra il gol del pari non riesce a trovarlo.

Nicolò Scocchera