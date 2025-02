Barcellona, è un 2025 perfetto: 10 vittorie e 2 pareggi dall'inizio dell'anno

Barcellona, 18 febbraio 2025 – Missione compiuta: il Barcellona ha raggiunto il Real Madrid in cima alla classifica della Liga. È bastato il rigore di Lewandowski al 28' per consentire a Flick e i suoi di sconfiggere il Rayo Vallecano e agganciare i blancos in vetta e superare l'Atletico Madrid. In questo momento, la classifica della Liga recita: Barcellona 51, Real Madrid 51, Atletico Madrid 50. Si tratta di un campionato apertissimo, che ha ancora tantissimo da dire da qui fino al termine della stagione. Il 2025 ha rivisto il ritorno prepotente del Barcellona, che si è ripreso dal momento negativo di novembre/dicembre e ha rimediato quattro vittorie nelle ultime quattro gare. Se l'inizio di stagione è stato decisamente positivo, con sette vittorie nelle prime sette gare che hanno permesso a Lewandowski e compagni di prendersi la vetta della classifica, novembre e dicembre sono stati terribili. Tra questi due mesi, infatti, i blaugrana hanno conquistato solamente 8 punti a fronte di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, che hanno permesso a Real Madrid e Atletico Madrid di superare il Barcellona e allontanarsi, ma con l'inizio del nuovo anno le cose sono cambiate. Dall'inizio del 2025, infatti, i blaugrana hanno conquistato quattro vittorie e un pareggio, che, unite al momento negativo di Real e Atletico, gli hanno permesso di ritornare in vetta. Nelle ultime tre gare i blancos hanno racimolato appena due punti, mentre l'Atletico ha centrato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con tre pareggi e una sconfitta che completano il quadro. Tutto questo ha giocato a favore di Flick e i suoi, che hanno approfittato della situazione e sono rientrati pienamente in corsa per il titolo. I buoni successi del Barcellona non si limitano soltanto al campionato: dall'inizio del nuovo anno, infatti, Pedri e compagni sono ancora imbattuti, con dieci vittorie e due pareggi messi a referto finora. Inoltre, la squadra di Flick ha segnato ben 42 gol in queste partite, dimostrando come il reparto offensivo sia decisamente in salute e abbia definitivamente superato il momento difficile. Il prossimo impegno di Flick e i suoi sarà questo sabato contro il Las Palmas per la venticinquesima giornata di Liga, e martedì 25 si giocherà l'andata della semifinale di Coppa del Re, in cui il Barcellona affronterà l'Atletico Madrid, in una sfida che, quest'anno più che mai, è un classico del calcio spagnolo.