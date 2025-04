Barcellona-Inter, Inzaghi: "Abbiamo fatto una grande partita. C'è un po' di rammarico"

Barcellona (Spagna), 30 aprile 2025 – Finisce con uno scoppiettante 3-3 la sfida del Montjuic (il Camp Nou è indisponibile per lavori di ristrutturazione) tra Barcellona ed Inter. Un pari che tiene aperto ogni discorso qualificazione fino alla semifinale di ritorno in programma tra sei giorni a San Siro e che lascia un po’ di rammarico all’Inter, che è partita fortissimo, portandosi sul 2-0 grazie ad un eccellente prima parte di gara, ma per ben due volte si è vista recuperare dai catalani. E dire che la serata sembrava essere iniziata sotto i migliori auspici per gli uomini di Inzaghi, che in extremis ha recuperato due elementi chiave come Dumfries e Thuram. Coloro che hanno dato il via allo spettacolo pirotecnico della serata: lo splendido colpo di tacco del francese finito in rete proprio su assist di Dumfries dopo meno di un minuto ha infatti stappato subito la partita, incanalandola su binari congeniali ai nerazzurri che al 21’ hanno raddoppiato grazie alla semirovesciata dell’olandese sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Reti che hanno evidenziato le fragilità difensive dei catalani che hanno però saputo reagire da grande squadra grazie soprattutto alla stellina Yamal, che nel momento di massima difficoltà si caricato la squadra sulle spalle dando al 24’ una splendida traiettoria al pallone del 2-1 che si è insaccato dopo aver toccato il palo. Un gol che ha improvvisamente ribaltato l’inerzia del match. Lo stesso Yamal, appena 2’ più tardi, ha infatti scheggiato la traversa sfiorando un pareggio che è poi arrivato al 38’ quando Ferran Torres ha insaccato la palla su sponda di testa di Raphina. Una doccia fredda per i nerazzurri che proprio in chiusura di tempo hanno perso Lautaro Martinez per un guaio al flessore della coscia sinistra, ma hanno comunque avuto la forza di reagire e ripartire a inizio ripresa con grande grinta, rimettendo la testa avanti con l’incornata vincente di Dumfries – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – al 63’. Un pari durato però appena 2’ perché al 65’ Raphina ha fatto partire un missile del 3-3 che si è insaccato dopo aver toccato la traversa e successivamente la schiena di Sommer. Pur essendo stato riacciuffata nuovamente, l’Inter ha comunque reagito con personalità arrivando persino al 4-3 con Mkhitaryan (rete annullata per fuorigioco) e resistendo all’assalto finale del Barça che ha nuovamente colpito la traversa con Yamal a 3’ dalla fine. Un pari che lascia un misto di positività, speranza e amarezza nell’inter, come spiegato da mister Simone Inzaghi nel post-gara ai microfoni di Amazon Prime Video: “C’è grandissima soddisfazione. Abbiamo fatto una grande gara contro la squadra più forte del mondo, partendo con un doppio vantaggio e rimettendo la testa avanti con un gol poi annullato che ancora non capisco. Questi episodi possono fare la differenza ma non cambia per quello che provo per questi ragazzi che sono stati fantastici. Dall'altra parte abbiamo visto un calciatore come Yamal che ci ha creato grandissimi problemi. Non se ne vedono da anni di giocatori così. Non bastava raddoppiarlo o triplicarlo”. L’unica nota stonata è l’infortunio che ha messo ko Lautaro Martinez a fine primo tempo: “Ha avuto un problemino, purtroppo. Veniva da otto partite di fila. Siamo stati a lungo senza Thuram in partite importanti e anche Taremi veniva da un infortunio. Con tante partite di fila c’è questo rischio. Spero di non perderlo a lungo ma c’è questo rischio”.