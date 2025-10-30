Basket, Eurolega: Milano torna al successo battendo 86-77 Parigi

Milano, 30 ottobre 2025 – È di una vittoria e una sconfitta il bilancio portato a casa dalle squadre italiane impegnate nel secondo turno settimanale di Eurolega. A sorridere è l’EA7 Emporio Armani Milano che ha rialzato immediatamente la testa dopo il passo falso in volata sul campo del Barcellona: tornata tra le mura amiche del Forum, l’Olimpia ha superato 86-77 il Paris Basketball al termine di una gara comandata con grande autorità per tutto l’arco dei 40’. I biancorossi hanno poggiato le fondamenta di questa vittoria su una grande difesa che ha tenuto i transalpini a soli 27 punti segnati in 20’, mentre l’attacco ne ha prodotti 47 scavando un solco che ha poi permesso ai meneghini di proteggersi dai tentativi di risalita degli avversari: sono quattro i giocatori nello scacchiere di coach Ettore Messina finiti in doppia cifra per punti segnati, con Devin Booker che si è spinto fino a quota 13. Milano non ha perso tempo e già nella prima frazione ha toccato la doppia cifra di vantaggio. I biancorossi hanno asfissiato gli avversari con una grande pressione difensiva, mentre in attacco hanno giocato in maniera corale, arrivando a tirare con il 68% vicino al ferro, grazie a un’eccellente conduzione della transizione, e a toccare persino il +23 sul 47-24 nonostante un 3/20 dalla lunga distanza. Dopo la pausa lunga, sorretta da Nadir Hifi, Parigi ha cercato di invertire la rotta rosicchiando qualche lunghezza al tesoretto milanese. Pur rientrando anche in singola cifra di svantaggio (67-58 a poco più di 8’ dalla fine), però, la formazione ospite non è comunque riuscita a creare reali grattacapi all’Olimpia, capace nel finale di riallungare l’elastico del vantaggio aiutata da Booker e di allungare le mani sulla vittoria con largo anticipo. Nel giorno del debutto con la casacca del Bayern Monaca dell’ex stella NBA Spencer Dinwiddie, forse ancora frastornato dal lungo viaggio e autore di una prestazione ben lontana da quelli che potrebbero essere i suoi standard in Europa (6 punti con 1/7 dal campo), i bavaresi hanno colto un importante successo battendo la Virtus Bologna – al secondo ko continentale di fila – 86-70. A dispetto dello scarto finale, però, il Bayern ha dovuto sudare e non poco per avere la meglio su una Virtus che, dopo un primo tempo in cui è stata costretta a rincorrere, ha messo la freccia del sorpasso con i canestri del tedesco Jallow e dell’ex di serata Carsen Edwards, salito di colpi nella ripresa. Smailagic, anche questa sera tra i più positivi dei suoi (miglior realizzatore bianconero con 21 punti), ha fatto il resto mettendo la firma sul +5 esterno (46-51) a poco meno di 7’ dall’ultimo mini-intervallo. I padroni di casa non hanno però permesso ai bianconeri di dare uno strappo decisivo al match e sono rimasti a contatto per poi contro sorpassare ed entrare nel quarto quarto sul +6. Preludio al parziale che ha spaccato in due la partita: un 12-0 alimentato dalle stilettate di Jessup, che ha spinto il Bayern dal +2 al +14 a meno di 5’ dalla fine, spegnendo di fatto le speranze della Virtus. Oltre a Jessup (12 punti), sugli scudi per il Bayern anche Obst (top scorer con 21 punti) e Mike (17).